أرسنال يحسم ديربى شمال لندن بفوزه على توتنهام فى الدورى الإنجليزى

حسم فريق أرسنال ديربي شمال لندن لصالحه، بانتصاره على ضيفه توتنهام هوتسبير بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على ملعب توتنهام، في قمة الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح الدنماركي بيير إيميل هويبيرج لاعب توتنهام التسجيل لـ أرسنال بالخطأ في مرماه أثناء محاولته إبعاد الركلة الركنية التي نفذها بوكايو ساكا من الجهة اليمنى، في الدقيقة 15.

وسجل فان دي فين هدفًا لـ توتنهام في الدقيقة 22، لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

وسجل بوكايو ساكا الهدف الثاني لـ أرسنال في الدقيقة 27 بعد تلقيه تمريرة من كاي هافيرتز ليقتحم منطقة جزاء توتنهام ويسدد الكرة بيسراه في الشباك.

وأحرز الألماني كاي هافيرتز الهدف الثالث لـ أرسنال في الدقيقة 38 بضربة رأسية من متابعة للركلة الركنية التي نفذها ديكلان رايس من الجهة اليسرى.

وسجل المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو الهدف الأول لـ توتنهام في الدقيقة 64، مستغلًا خطأً فادحًا من ديفيد رايا.

وسجل الكوري الجنوبي سون هيونج مين الهدف الثاني لـ توتنهام في الدقيقة 87 من ركلة جزاء، لكنه لم يكن كافيًا لتجنيب فريقه الهزيمة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أرسنال لـ80 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتًا، فيما تجمد رصيد توتنهام عند 60 نقطة في المركز الخامس.

وانطلقت مباراة توتنهام ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.

تشكيل أرسنال الرسمي استعدادًا لمواجهة توتنهام

وجاء تشكيل أرسنال الرسمي استعدادًا لمواجهة توتنهام في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: بينجامين وايت - ويليام ساليبا - جابرييل - كايهيرو تومياسو.

خط وسط الملعب: ديكلان رايس - توماس بارتي - مارتين أوديجارد.

في خط الهجوم: بوكايو ساكا - لياندرو تروسارد - كاي هافيرتز.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين على ملعب "الإمارات"، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.