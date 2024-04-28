الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

عودة كورتوا وألابا إلى قائمة ريال مدريد أمام بايرن ميونخ بدوري الأبطال

ريال مدريد
ريال مدريد

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة بايرن ميونخ الألماني في بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ في دوري الأبطال

ويستعد فريق ريال مدريد الإسباني لخوض مواجهة نارية أمام بايرن ميونخ الألماني، على ملعب "أليانز أرينا"، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ في دوري الأبطال، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

 

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قائمة ريال مدريد استعدادًا لمواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

وجاءت قائمة ريال مدريد استعدادًا لمواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: داني كارفاخال – إيدير ميليتاو – ديفيد ألابا – ناتشو – لوكاس فاسكيز – فران جارسيا – أنطونيو روديجر – فيرلاند ميندي.

خط وسط الملعب: جود بيلينجهام – توني كروس – لوكا مودريتش – إدواردو كامافينجا – فالفيردي – أوريلين تشواميني – داني سيبايوس – أردا جولر.

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – رودريجو – خوسيلو – براهيم دياز.

 

عودة كورتوا وألابا إلى قائمة ريال مدريد أمام بايرن ميونخ

وشهدت قائمة ريال مدريد عودة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، والنمساوي ديفيد ألابا، رغم عدم جاهزيتهما الطبية والفنية.

وكان الثنائي كورتوا وألابا قد غابا طيلة الموسم عن الملاعب مع ريال مدريد؛ بسبب إصابتهما بقطع في الرباط الصليبي.

 

مشوار ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

وكان فريق ريال مدريد، بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، قد تأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما نجح في تخطي عقبة مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، عقب التعادل الإيجابي بنتيجة 4-4.

بينما خطف فريق بايرن ميونخ، بقيادة المدرب الألماني توماس توخيل، بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلّب على أرسنال الإنجليزي بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور ربع النهائي.

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