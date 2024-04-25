موعد مباراة ريال مدريد والبايرن في نصف نهائي دوري الأبطال 2024 والقنوات الناقلة

موعد مباراة ريال مدريد والبايرن في نصف نهائي دوري الأبطال والقنوات الناقلة، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء في ذهاب الدور قبل النهائي من المسابقة.

موعد مباراة ريال مدريد والبايرن في نصف نهائي دوري الأبطال

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة ريال مدريد والبايرن في نصف نهائي دوري الأبطال، يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، على ملعب "أليانز أرينا" في ألمانيا.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد والبايرن في نصف نهائي دوري الأبطال

ستُذاع مباراة ريال مدريد والبايرن في نصف نهائي دوري الأبطال، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية beIN Sports الناقل الحصري في الشرق الأوسط لمنافسات المسابقة، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD.

صراع ناري بين ريال مدريد وبايرن ميونخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

ويسعى فريق ريال مدريد، بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لمواصلة نغمة الانتصارات في محاولة لوضع قدمًا في نهائي دوري أبطال أوروبا بشكل مبكر، قبل خوض لقاء الإياب على ملعب "سانتياجو برنابيو".

في المقابل، يرغب فريق بايرن ميونخ، بقيادة المدرب الألماني توماس توخيل، في الفوز أيضًا ومحاولة تخطي عقبة ريال مدريد، من أجل تحقيق حلمه بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، مستغلًا عامل الأرض والجمهور.

مشوار ريال مدريد والبايرن في دوري الأبطال

وكان فريق ريال مدريد قد تأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما نجح في تخطي عقبة مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، عقب التعادل الإيجابي بنتيجة 4-4.

بينما خطف فريق بايرن ميونخ، بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلّب على أرسنال الإنجليزي بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور ربع النهائي.