الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تقرير: صفقة تبادلية مرتقبة بين ريال مدريد وبايرن ميونخ

ميندي
ميندي

أشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إلى صفقة تبادلية منتظرة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة بين ريال مدريد وبايرن ميونخ.

ويلعب ريال مدريد ضد بايرن ميونخ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، نهاية الشهر الجاري بعدما اجتاز الثنائي مانشستر سيتي وأرسنال.

وقال التقرير إن بايرن مهتم بضم الفرنسي فيرلانت ميندي ظهير أيسر ريال مدريد، وقد يدخله في صفقة تبادلية مع ألفونسو ديفيز لاعبه الذي يهتم بضمه الميرنجي.

ويلعب ميندي صاحب الـ28 عامًا منذ 2019 لريال مدريد، وخاض 165 لقاء وسجل 6 أهداف.

ويرتبط ديفيز بعقد مع بايرن ميونخ ينتهي بنهاية الموسم المقبل 2024/2025.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن ريال مدريد وضع ديفيز كهدف أساسي للتعاقد معه وتدعيم مركز الظهير الأيمن للموسم المقبل.

وكان نضال هوسيه وكيل أعمال ديفيز قد أكد أنه لم يتم التوصل لأي اتفاق مع أي نادٍ بخصوص مستقبل لاعبه.

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