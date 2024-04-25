الخميس 25 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

"تهديدات بالاستقالة" بعد قرار تشافى بالاستمرار مع برشلونة

تشافي
تشافي

أثار تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، جدلًا كبيرًا بعدما قرر البقاء في منصبه كمدرب للفريق الأول.

وكان تشافي قد أعلن قراره، في وقت سابق، عن رحيله من منصبه كمدير فني لفريق برشلونة بعد نهاية الموسم الجاري 2023-2024.

ولكن الساعات القليلة الماضية شهدت اجتماع خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، وديكو المدير الرياضي، مع تشافي لإقناعه بالتراجع عن قراره واستكمال عقده كمدرب للفريق.

تهديدات بالاستقالة

ووفقًا لما ذكره "راديو كتالونيا"، فإن تشافي سيستمر في منصبه كمدرب لفريق برشلونة حتى صيف 2025، على أن يتم الإعلان عن هذا الأمر بشكل رسمي خلال مؤتمر صحفي سيتم عقده، اليوم الخميس، في مقر النادي.

ووصفت الإذاعة الإسبانية، أن تراجع تشافي عن قراره واستمراره مديرًا فنيًا لفريق برشلونة تسبب في "توتر رهيب" داخل أروقة النادي، حيث هدد بعض أعضاء مجلس الإدارة بالاستقالة.

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وأكد "راديو كتالونيا"، أنه رغم محاولات لابورتا وديكو الناجحة في إقناع تشافي بالتراجع عن قراره واستمراره في منصبه، هناك بعض أعضاء مجلس الإدارة ما زالوا ينصحون خوان لابورتا بإقالته، في ظل خروج برشلونة بموسم صفري.

وبات من المؤكد خروج برشلونة بموسم صفري بدون ألقاب، بعد توديعه كافة البطولات، وتراجعه بفارق نقاط كبير خلف ريال مدريد في مسابقة الدوري الإسباني.

وأشارت الإذاعة الإسبانية، إلى أنه في حال إقالة تشافي من منصبه، فإنه سيطالب إدارة النادي بالحصول على أجره للموسم المقبل أيضًا، باعتبار أن عقده يمتد حتى يونيو 2025.

يُذكر أن تشافي قاد برشلونة نحو التتويج ببطولة الدوري الإسباني في الموسم الماضي، لكنه خرج من كل البطولات هذا الموسم، وبات قريبًا للغاية من خسارة لقب "الليجا"، حيث يتواجد حاليًا في المركز الثاني برصيد 70 نقطة، خلف ريال مدريد المتصدر برصيد 81 نقطة، أي بفارق 11 نقطة كاملة.

تشافي برشلونة خوان لابورتا ديكو الدوري الاسباني

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