لجنة الاستئناف بالدوري الإسباني تؤكد إيقاف تشافي عن برشلونة لمباراتين

كشفت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، موقفها النهائي من العقوبة التي تعرّض لها تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة.

وكان تشافي قد تعرّض لعقوبة الإيقاف لمدة مباراتين، بعد حصوله على الطرد خلال مواجهة برشلونة وأتلتيكو مدريد في بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

وتم طرد تشافي بعد حصوله على بطاقتين صفراوين خلال دقيقتين (41 و43)؛ بسبب اعتراضه على قرارات الحكم خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز.

لجنة الاستئناف ترفض محاولة برشلونة بشأن تقليل عقوبة تشافي

وبناءً عليه، قدّم نادي برشلونة استئنافًا، من أجل إلغاء أو تقليل عقوبة تشافي.

وحاول نادي برشلونة في الاستئناف التركيز على وجود خطأ في تقرير الحكم "خوسيه ماريا سانشيز"، من أجل تقليل العقوبة على الأقل، ولكن لم يكن ذلك كافيًا.

لذلك أعلنت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإسباني، تأكيدها على قرار الحكم، وإيقاف تشافي لمدة مباراتين.

ويغيب تشافي عن مقاعد البدلاء لمباراة برشلونة أمام كلًا من لاس بالماس وقادش في الجولتين المقبلتين في الدوري الإسباني.

بينما من المقرر عودة تشافي إلى دكة بدلاء برشلونة، بدايةً من مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، التي ستُقام على ملعب "سانتياجو برنابيو"، يوم 21 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة لاس بالماس، على ملعب "مونتجويك"، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2023 /2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد لاس بالماس في الدوري الإسباني، يوم السبت الموافق 30 مارس، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد فريق برشلونة حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 64 نقطة، خلف ريال مدريد المتصدر برصيد 72 نقطة.