منهم زيدان.. 9 مدربين مُرشحين لقيادة مانشستر يونايتد خلفًا لـ"تين هاج"

يحوم الغموض حول مصير الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

ويُعاني فريق مانشستر يونايتد من تراجع النتائج خلال الموسم الجاري 2023-2024، ليُصبح إريك تين هاج مُهددًا بالإقالة من منصبه.

إريك تين هاج مُهددًا بالإقالة كمدرب لمانشستر يونايتد

وحسب شبكة "ESPN" في تقرير لها، فإن جيم راتكليف، أحد المُلاك الجدد لنادي مانشستر يونايتد، يبحث عن مدير فني جديد للفريق خلفًا لـ إريك تين هاج.

ويتواجد فريق مانشستر يونايتد حاليًا في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة، بعد خوض 28 جولة حتى الآن، ليُصبح الفريق مُهددًا بالغياب عن التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

يأتي ذلك في الوقت الذي رفض فيه جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، تدريب فريق مانشستر يونايتد في الموسم الجديد.

9 مدربين مُرشحين لقيادة مانشستر يونايتد

وأشارت الشبكة في تقريرها، أن ديف برايلسفورد، المدير الرياضي لمانشستر يونايتد، يراقب 9 مدربين مُرشحين لخلافة إريك تين هاج في مانشستر يونايتد، في حال إقالته من منصبه.

وتأتي قائمة المدربين المُرشحين لقيادة مانشستر يونايتد، على النحو التالي:

1- الإنجليزي جراهام بوتر، المدير الفني السابق لفريق تشيلسي.

2- الإيطالي روبيرتو دي زيربي، المدير الفني الحالي لفريق برايتون.

3- الدنماركي توماس فرانك، المدير الفني لفريق برينتفورد.

4- الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، والذي قرر الرحيل عن منصبه بعد نهاية الموسم الجاري.

5- الألماني يوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا.

6- الإسباني جولين لوبيتيجي، المدير الفني لفريق وولفرهامبتون السابق.

7- الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد السابق.

8- البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لفريق سبورتنج لشبونة البرتغالي.

9- الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير.

المدربون المُرشحون لقيادة مانشستر يونايتد

موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي

يستعد فريق مانشستر يونايتد لخوض مواجهة قوية أمام نظيره برينتفورد، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي، يوم السبت الموافق 30 مارس الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.