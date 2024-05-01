الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

يتصدرها الشناوى وأفشة.. قائمة غيابات الأهلى أمام الإسماعيلى بدورى نايل

محمد الشناوي
محمد الشناوي

شهدت قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، لمواجهة نظيره الإسماعيلي، في قمة الجولة العشرين بمسابقة دوري نايل، استبعاد 11 لاعبا دفعة واحدة.

موعد مباراة الأهلى والإسماعيلى بدورى نايل 

يواجه الأهلي نظيره الإسماعيلي، في تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في اليوم قبل الأخير من الجولة العشرين بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

قائمة غيابات الأهلى أمام الإسماعيلى

تصدر محمد مجدي أفشة جناح الفريق الأحمر الدولي، قائمة غيابات الأهلي أمام الإسماعيلي، يليه الحارس الدولي محمد الشناوي، في المرتبة الثانية، بعد شعوره بآلام في عضلة السمانة.

وضمت قائمة غيابات الأهلي أمام الإسماعيلي أيضا، حارس المنتخب الأوليمبي حمزة علاء، عقب إصابته بآلام في العضلة الضامة.

كما استمر غياب كل من ياسر إبراهيم وأليو ديانج، ومحمد الضاوي كريستو وخالد عبد الفتاح، وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر، وكريم نيدفيد وكريم الدبيس، للاسباب فنية.

قائمة الأهلى لمباراة الإسماعيلى.. عودة مروان عطية

شهدت قائمة المارد الأحمر، لمواجهة الدراويش، الليلة، في قمة الأسبوع العشرين بمسابقة دوري نايل، عودة مروان عطية مجددا، بعد تعافي الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.

كما شهدت أيضا، عودة الثنائي محمود الزنفلي وعمر كمال عبدالواحد، اللذين غابا عن مواجهتى الأهلي الماضيتين أمام مازيمبي الكونغولي بدوري الأبطال، نظرا لعدم قيدهما إفريقيا.

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - محمود الزنفلى - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: علي معلول – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – محمود متولي – محمد هاني – أكرم توفيق – عمر كمال.

خط الوسط: مروان عطية- أحمد نبيل كوكا – عمرو السولية – إمام عاشور – رضا سليم – أحمد عبد القادر – بيرسي تاو – حسين الشحات.

خط الهجوم: أنتوني موديست – محمود كهربا – وسام أبو علي.

كان الأهلي قد نجح في الوصول إلى المباراة النهائية من دوري أبطال إفريقيا، وذلك عبر بوابة مازيمبي الكونغولي، ذهابا والتعادل السلبي دون أهداف، وإيابا الفوز بثلاثية نظيفة، سجلها محمد عبدالمنعم ووسام أبو علي وأكرم توفيق.

ويواجه المارد الأحمر، نظيره الترجي التونسي، على لقب الأميرة السمراء، يومي 18 و25 مايو الجاري.

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