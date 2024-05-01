جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 1-5-2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 1-5-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة بروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في دوري نايل.

• مواعيد مباريات اليوم في دوري نايل "الدوري المصري" والقنوات الناقلة

- مباراة الإسماعيلي ضد الأهلي في دوري نايل: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports.

- مباراة إنبي ضد بيراميدز في دوري نايل: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports.

• مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

- مباراة بروسيا دورتموند الألماني ضد باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1.

• مواعيد مباريات اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين

- مباراة النصر ضد الخليج في كأس خادم الحرمين الشريفين: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة SSC1 HD.

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي

- مباراة الترجي ضد الصفاقسي: في الساعة السابعة والنصف مساءً.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الإسماعيلي في دوري نايل

يلتقي فريق الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، نظيره الإسماعيلي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضمن منافسات بطولة دوري نايل.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام البنك الأهلي في دوري نايل

يلتقي فريق الزمالك، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، نظيره البنك الأهلي، غدًا الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضمن منافسات بطولة دوري نايل.