موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي بدوري نايل 2024.. تغييرات في قائمة المارد الأحمر

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي، ضمن مباريات دوري نايل والتي تقام على ملعب “برج العرب” بالإسكندرية في الجولة الـ 20.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي بدوري نايل

يواجه المارد الأحمر نظيره الدراويش، في قمة منافسات الجولة العشرون بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024)، في تمام السابعة مساء غد الأربعاء، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

ومن المنتظر أن يغادر الأهلى القاهرة مساء اليوم إلى الإسكندرية للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمباراة الغد، ويعلن مارسيل كولر المدير الفنى للمارد الأحمر قائمة فريقه التى سيتعمد عليها فى مباراة الغد.

وشهد قائمة الأهلي، عودة مروان عطية بعد غياب عن المباريات بسبب الإصابة كما عاد الثنائي محمود الزنفلي وعمر كمال عبد الواحد بعد غيابها عن مازيمبي لعدم القيد الأفريقي.

موقف الأهلي بجدول ترتيب دوري نايل

يتواجد المارد الأحمر، في المركز الحادي عشر بدوري نايل برصيد 21 نقطة من 11 مباراة فقط، حيث لا يزال يمتلك 8 مواجهات مؤجلة أمام كلا من الاتحاد السكندري وفاركو والداخلية، وبيراميدز وطلائع الجيش ومودرن فيوتشر، والمصري وسيراميكا كليوباترا، من الجولات التاسعة والحادية عشر والثانية عشر، والثالثة عشر والرابعة عشر والسابعة عشر، والثامنة عشر والتاسعة عشر.

وحقق الأهلي الفوز في 6 مباريات و3 تعادلات، بينما كانت مرارة الهزيمة حاضرا في مواجهتا البنك الأهلي بنتيجة 4/3، وأمام غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 2/1.

قائمة الأهلي.. عودة مروان عطية أمام الإسماعيلي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - محمود الزنفلي - مصطفى مخلوف

خط الدفاع: علي معلول – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – محمود متولي – محمد هاني – أكرم توفيق – عمر كمال.

خط الوسط: مروان عطية- أحمد نبيل كوكا – عمرو السولية – امام عاشور – رضا سليم – أحمد عبد القادر – بيرسي تاو – حسين الشحات.

خط الهجوم: أنتوني موديست – محمود كهربا – وسام أبو علي