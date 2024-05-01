الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الأهلي أمام الكحول والزمالك يواجه مايوكاني في ربع نهائي إفريقيا للكرة الطائرة للسيدات

الأهلي فاز في دور
الأهلي فاز في دور ال16 على سان دينيس

تقام اليوم الأربعاء، 4 مباريات في الدور ربع النهائي في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة للسيدات التي يستضيفها النادي الأهلي خلال الفترة من 26 أبريل الماضي وحتى 4 مايو الجاري.

تبدأ المباريات بمواجهة كينية خالصة بين البنك التجاري والسجون في الثانية ظهرا بصالة عبدالله الفيصل، ثم مباراة خطوط الأنابيب الكينى وليتو الكاميروني في الرابعة عصرًا بصالة عبد الله الفيصل ومباراة الزمالك ومايو كاني في السادسة مساء بصالة الشهداء، وأخيرامباراة الأهلي ومصنع الكحول الوطني الإثيوبي في الثامنة مساء بصالة عبدالله الفيصل.

الأهلي يتصدر المجموعة الأولى

وتأهل فريق الأهلي بقيادة إبراهيم فخر الدين للدور ربع النهائي بعدما تصدر المجموعة الأولى في الدور الأول بالفوز على ناصرية شبيبة بجاية الجزائري والسجون الكيني بنتيجة واحدة 3- صفر ثم فاز بنفس النتيجة في دور الـ16 على  سان دينيس من جزر رينيون وكانت نتائج الأشواط 25 -17 و25 -11 و25 -9.

وتأهل الزمالك للدور ربع النهائي بعد تصدره المجموعة الثانية في الدور الأول بالفوز على مصنع الكحول الوطني الإثيوبي وأسيك الإيفواري بنتيجة واحدة 3- صفر وعلي مشعل بلدية بجاية الجزائري 3-1  ثم فاز في دور ال16 على سوكوسيم السنغالي بثلاثة أشواط نظيفة كانت نتائجها 25 -8 و25 -16 و25 -19 .

وتضم قائمة فريق الزمالك حامل اللقب في البطولة الإفريقية 14 لاعبة وهن: مريم متولي وندى مرجان وميلكا لوبيسكا دا سيلفا وفريدة هشام ومايا ممدوح وسابين عابد وياسمين نوح ونوران أحمد ودانا شوقي وهنا المصري وداليا المرشدي، وأيسل نديم ونورا إيهاب ومريم مصطفى.

ويتكون الجهاز الفني لفريق الزمالك من أحمد فتحي مديراً فنياً أحمد مصطفي رئيساً للجهاز وأشرف عبد العال مدربا وبلال وتوت مخططاً للأحمال وعبد الرحمن إبراهيم محللا تقنيا وسمية ناجح أخصائية العلاج الطبيعي وهبة حسنين إداريا.

الزمالك هزم سوكوسيم في دور ال16 
بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للسيدات الاهلى الزمالك أحمد فتحى إبراهيم فخر الدين

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