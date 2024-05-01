قد تنتهي بأجمل سيناريو.. جدول مباريات الأهلي في مايو 2024

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عددا من المواجهات الصعبة والحاسمة في مسيرة المارد الأحمر محليا وقاريا، خلال مايو الجاري 2024.

وفما يلي مواعيد مباريات الأهلي خلال مايو

الأربعاء 1 مايو الجاري

الإسماعيلي & الأهلي .. السابعة مساء (ستاد برج العرب بالإسكندرية).

الجولة العشرون بمسابقة دوري نايل.

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين، والتي أقيمت خلال أكتوبر من العام الماضي 2023، انتهت بفوز المارد الأحمر، بثلاثية بيرسي تاو هدفين وحسين الشحات، مقابل هدف للدراويش سجله ياو أنور مهاجم البنك الأهلي الحالي.

السبت 4 مايو الجاري

الأهلي & الجونة .. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

الجولة الواحدة والعشرون بمسابقة دوري نايل.

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين، والتي أقيمت خلال نوفمبر من العام الماضي 2023، انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

سجل للمارد الأحمر موديست، بينما أحرز هدف الفريق الساحلي أحمد بلحاج.

الثلاثاء 7 مايو الجاري

الأهلي & الاتحاد السكندري .. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

مؤجلة من الجولة التاسعة بمسابقة دوري نايل.

السبت 11 مايو الجاري

بلدية المحلة & الأهلي .. السابعة مساء (ستاد غزل المحلة).

الجولة الثانية والعشرون بمسابقة دوري نايل.

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين، والتي أقيمت خلال فبراير الماضي، انتهت بفوز ساحق للمارد الأحمر، بخماسية وسام أبو علي (هدفين)، وكريم فؤاد ورضا سليم وموديست، بينما سجل هدف البلدية الوحيد حسام أشرف.

موقف الأهلي بجدول ترتيب دوري نايل

يتواجد المارد الأحمر، في المركز الحادي عشر بدوري نايل برصيد 21 نقطة من 11 مباراة فقط، حيث لا يزال يمتلك 8 مواجهات مؤجلة أمام كلا من الاتحاد السكندري وفاركو والداخلية، وبيراميدز وطلائع الجيش ومودرن فيوتشر، والمصري وسيراميكا كليوباترا، من الجولات التاسعة والحادية عشر والثانية عشر، والثالثة عشر والرابعة عشر والسابعة عشر، والثامنة عشر والتاسعة عشر.

وحقق الأهلي الفوز في 6 مباريات و3 تعادلات، بينما كانت مرارة الهزيمة حاضرا في مواجهتا البنك الأهلي بنتيجة 4/3، وأمام غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 2/1.

موقعتي النجمة الثانية عشر

«السبت 18 و25 مايو الجاري»

180 دقيقة، أو ربما تصل إلى ضربات الجزاء، تفصل الأهلي عن حلم التتويج بالنجمة الثانية عشر من الأميرة السمراء، عندما يلتقي مع الترجي التونسي، يومي 18 و25 مايو الجاري، في ذهاب وإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتجدر الإشارة إلى أن الأهلي، هو حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري الأبطال، على حساب الوداد البيضاوي المغربي ذهابا والفوز بهدفين مقابل هدف، وإيابا التعادل الإيجابي بكازابلانكا 1/1.