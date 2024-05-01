الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رومانو: بايرن ميونخ يتوصل لاتفاق مع رانجنيك لخلافة توخيل

رالف رانجنيك
رالف رانجنيك

بات نادي بايرن ميونخ الألماني قريبًا من التعاقد مع مدير فني جديد خلفًا لـ"توماس توخيل" المدرب الحالي للفريق.

وكان نادي بايرن ميونخ قد أعلن، في وقت سابق، عن رحيل توماس توخيل عن منصبه نهاية الموسم الجاري بالتراضي بين الطرفين؛ بسبب تراجع نتائج الفريق.

بايرن ميونخ يقترب من التعاقد مع خليفة توماس توخيل

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق "فابريزيو رومانو"، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، فإن إدارة بايرن ميونخ باتت قريبة من الاستقرار على المدرب الجديد للفريق والتعاقد معه خلال الأيام المقبلة.

وأوضح الصحفي "فابريزيو رومانو"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن بايرن ميونخ في مفاوضات متقدمة مع رالف رانجنيك، المدرب المحتمل الجديد لخلافة توخيل.

وأكد الصحفي "رومانو" أن الطرفين ناقشا مشروع النادي القادم، بجانب دعم صفقات الصيف المرتقبة، موضحًا أن المفاوضات كانت إيجابية.

وأضاف "رومانو" أن مسئولي بايرن ميونخ يضعون حاليًا الرتوش الأخيرة على عقد رالف رانجنيك، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي في أقرب وقت ممكن.

ويتولى رالف رانجنيك حاليًا مهمة تدريب منتخب النمسا، الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، المقرر إقامتها في ألمانيا خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.

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موعد مباراة بايرن ميونخ المقبلة

ويستعد فريق بايرن ميونخ لمواجهة نظيره شتوتجارت، يوم السبت المقبل، في الساعة الرابعة والنصف عصرًا، ضمن منافسات بطولة الدوري الألماني.

ويتواجد فريق بايرن ميونخ حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 69 نقطة، خلف باير ليفركوزن المتصدر برصيد 81 نقطة.

وعلى الصعيد القاري، فقد تعادل بايرن ميونخ مع ريال مدريد بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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