توخيل: أومن بحظوظنا في البرنابيو.. وكان لابد من استغلال الفرص

يؤمن توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونخ، إن فرص فريقه لا زالت متاحة في التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا عندما يلعب إياب نصف النهائي الأسبوع المقبل ضد ريال مدريد.

وفرض الريال التعادل الإيجابي بينتجة 2-2 على بايرن في أليانز أرينا، حيث تقدم بهدف ثم عاد بايرن بالشوط الثاني قبل أن يسجل فينيسيوس هدف التعادل في الدقائق الأخيرة.

وقال توماس توخيل في تصريحات ما بعد اللقاء: "بدأنا اللقاء بشكل جيد للغاية، وكان من الممكن أن نتقدم بهدف أول عند الدقيقة الأولى".

وأضاف: "ثم توقفنا عن الالتزام بخطتنا، لا أعرف حتى السبب الذي أدى إلى ذلك، ما ترتب عليه استقبالنا لهدف، تحسنت الأمور بعدها وسجلنا ثنائية".

وأوضح: "في الشوط الثاني استعدنا قوتنا، وأظهرنا المزيد من التصميم، وجعلنا النتيجة 1/2 لصالحنا، ولاحت لنا المزيد من الفرص، وكان علينا تسجيل الهدف الثالث".

وختم حديثه "الوضع أصبح واضحًا الآن، علينا الفوز في مدريد وعلى ملعب ويمبلي، بالنسبة لي إمكانية التأهل مناصفة بيننا وبين ريال مدريد 50-50، دعونا نرى ما سيحدث".

وستقام مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبايرن ميونيخ على ملعب سانتياجو برنابيو يوم الاربعاء المقبل.