الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بايرن ميونخ يحسم مصير ألفونسو ديفيز بعد اهتمام ريال مدريد

ألفونسو ديفيز
ألفونسو ديفيز

كشف ماكس إيبرل، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ، مصير النجم الكندي ألفونسو ديفيز، الظهير الأيسر للفريق، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى اهتمام نادي ريال مدريد بالتعاقد مع ألفونسو ديفيز في الصيف المقبل، حيث قدموا عرضًا إلى إدارة بايرن ميونخ.

ويرغب ريال مدريد في التعاقد مع ظهير أيسر لخلافة فران جارسيا الذي لم يقدم الأداء المنشود منه، بجانب كثرة إصابات فيرلاند ميندي.

 

بايرن ينفي تلقي عروض من ريال مدريد بشأن ألفونسو ديفيز

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ماكس إيبرل نفى تلقى نادي بايرن ميونخ أي عروض من قِبل ريال مدريد بشأن ضم ألفونسو ديفيز.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن إدارة بايرن ميونخ تحاول إقناع ألفونسو ديفيز بتجديد عقده وتحصينه من أطماع كبار الأندية، ولكن اللاعب يرفض تمديد عقده حتى الآن. 

ولكن في حال بيعه، فإن بايرن ميونخ تريد الحصول على ما لا يقل عن 50 مليون يورو مقابل السماح برحيل ألفونسو ديفيز.

بينما لا تنوي إدارة ريال مدريد دفع أكثر من 40 مليون يورو من أجل حسم صفقة ألفونسو ديفيز.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للظهير الأيسر الكندي، صاحب الـ23 عامًا، رفقة بايرن ميونخ في صيف 2025.

وبالتالي فإن آخر فرصة لبيع ألفونسو ديفيز سيكون هذا الصيف للاستفادة منه ماديًا بدلًا من رحيله بالمجان.

 

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موعد مباراة بايرن ميونخ المقبلة

ويستعد فريق بايرن ميونخ لمواجهة نظيره شتوتجارت، السبت المقبل، في الساعة الرابعة والنصف عصرًا، ضمن منافسات بطولة الدوري الألماني.

ويتواجد فريق بايرن ميونخ حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 69 نقطة، خلف باير ليفركوزن المتصدر برصيد 81 نقطة.

وعلى الصعيد القاري، فقد تعادل بايرن ميونخ مع ريال مدريد بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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