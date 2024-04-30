Sky Sports: أندية الدورى السعودى تتراجع عن ضم صلاح

كشفت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية عن موقف الأندية السعودية من التعاقد مع محمد صلاح قائد المنتخب المصري ولاعب ليفربول خلال الصيف الجاري.

وقال التقرير إن أندية الدوري السعودي لن تتحرك هذا الصيف لضم محمد صلاح إلا إذا كانت هناك رغبة واضحة من اللاعب في الانتقال لدوري روشن.

أكمل التقرير أن الاتحاد كان مستعدًا لدفع أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني لمهاجم ليفربول الصيف الماضي، لكن اللاعب لم يرغب في الانتقال إلى المملكة العربية السعودية.

وأوضح التقرير أن أندية الدوري السعودي ستركز على التعاقد مع اللاعبين الشباب هذا الصيف للرفع من مستوى البطولة.

سيبلغ صلاح عامه الـ32 في يونيو وسيخرج في صيف 2025، ولا يوجد ما يشير إلى أن صلاح يريد مغادرة ليفربول قبل انتهاء عقده.

ماذا حدث بين صلاح وكلوب فى مباراة وست هام؟

ودخل صلاح في مشادة كلامية وصلت لحد الإيماءات بالأيدي أثناء استعداده للمشاركة بديلًا في مباراة وست هام وليفربول بالجولة الـ35 لبطولة الدوري الإنجليزي.

وظهر كلوب في فيديو الواقعة أثناء حديثه مع صلاح وبعدها انفجر صلاح ودخل في مشادة مع كلوب وتدخل داروين نونيز، مهاجم الفريق، الذي كان يستعد للمشاركة في نفس الوقت مع صلاح للفض بينهما، بينما تجاهل كلوب صلاح ووجهة نظره ناحية الملعب.