لقى النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، دعمًا كبيرًا من نجوم العالم بعد المشادة التي وقعت مع يورجن كلوب مدرب الفريق في اللقاء الذي جمع الريدز بوست هام.

ودخل صلاح في مشادة كلامية وصلت لحد الإيماءات بالأيدي أثناء استعداده للمشاركة بديلًا في مباراة وست هام وليفربول بالجولة الـ 35 لبطولة الدوري الإنجليزي.

وحتى هذه اللحظة لم يتم الكشف عن ما دار بين الثنائي في انتظار تصريحات من صلاح أو كلوب لتوضيح كل شيء قبل مواجهة توتنهام الأسبوع المقبل في البريميرليج.

بعد واقعة كلوب.. نجوم وقفوا في صف محمد صلاح

البداية مع نجوم المنتخب الوطني حيث دافع عن أحمد حسام “ميدو” عن صلاح وكتب عبر حسابه بـ “x": "أنا مش شايف أي مشكلة في موقف صلاح وكلوب، الاتنين مقاتلين، عاوزين يكسبوا، والتوقيت اللي كان بيحصل فيه التغييرات وست هام جابوا جول، طبيعي إن الاتنين ممكن يكونوا عندهم حالة غضب”.

وأضاف: “دي كورة يا جماعة مش كروكيه!! لعبة فيها heat moments وفيها فرحة وزعل وغضب في وقت من الأوقات.. أما عن فكرة إن كلوب هو اللي عمل صلاح فده كلام مالوش أي دعوة بالحقيقة.. في رأيي صلاح هو من صنع نفسه، هو من أجبر الجميع في العالم كله على احترامه، باحترافيته وعقليته، وحرصه الدائم على تطوير نفسه”.

بينما طالب أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا وقائد مصر السابق، باحترام اللاعب وقال: "أحد أنجح لاعبي الدوري الإنجليزي عبر تاريخه يستحق المزيد من الاحترام".

أما آلان شيرار أسطورة الدوري الإنجليزي والهداف التاريخي لنيوكاسل قال: "“نحن لا نعلم ماذا قال يورجن كلوب للاعبه محمد صلاح في هذا الوقت”، وأوضح: “أعتقد أن يورجن كلوب قال شيئًا أثار غضب محمد صلاح”.

وأضاف:"من الواضح أن صلاح كان غاضبًا من مشاركته كبديل متأخرًا في المباراة، ووصل إلى هذه الحالة من الضيق بسبب استبعاده، وربما كان على حق في ذلك".

وتابع: "رغم أن صلاح لم يُقدم الأداء المنشود منه هذا الموسم مثل بقية مواسمه السابقة، ولكنه يظل لاعبًا مميزًا ولا يُصدق".

بينما دافع عنه جابريل أجبونلاهو مهاجم أستون فيلا السابق وقال: "“محمد صلاح ليس احتياطي، مباراة وست هام صعبة ولا يمكنك أن تمنحه 12 دقيقة”.

وأضاف: "ليفربول لن يتمكن من الفوز بالبطولات دونه، إنه لاعب مذهل لهذا النادي، أين الاحترام؟!".

وقال بيتر كرواتش مهاجم ليفربول السابق تعليقًا على الواقعة عبر شبكة “TNT Sports”: “ما حدث بين كلوب وصلاح طبيعي وحدث من قبل أكثر من مرة”.

وتابع “محمد صلاح هو اللاعب الذي يبدأ معظم مباريات ليفربول، وسوف يغضب، سوف يشعر بالغضب لوجوده على مقاعد البدلاء”

وأخيرًا دافع إبراهيم هزازي أسطورة السعودية السابق ونادي الاتحاد على منصة "إكس" مقطعا مصورا عن الواقعة، وعلق عيله، قائلا: "هذه الأمور تحدث معنا كلاعبين، بسبب أن المدرب أو مدير الكرة يكون جبانا أو ضعيف الشخصية، ويرغب في إثارة الجماهير على اللاعب حتى يبعد الضغط عنه".

وتابع نجم نادي اتحاد جدة السابق: "مثل هذه التصرفات يريد بها المدرب ألا يتحمل المسؤولية، ولا بد أن يجد شماعة في حال الخسارة أو التعثر، وهذا خبث كروي".

وأتم إبراهيم هزازي: "أعجبني صلاح في ردة فعله التي جعلت الجماهير تعرف كل شخص على حقيقته. شكرا صلاح".

ماذا قال محمد صلاح عن مشادته مع كلوب؟

ووفقًا لما ذكره لويس ستيل، الصحفي بجريدة ديلي ميل البريطانية، والمختص بأخبار كرة القدم بالميرسيسايد، الإقليم المتواجد به ليفربول، عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي والتدوينات القصيرة "إكس" تويتر سابقًا" فإن محمد صلاح أثناء خروجه من ملعب المباراة ومروره بالمنطقة المختلطة بين اللاعبين والإعلاميين، وجه إليه بعض الإعلاميين سؤالًا حول ما حدث مع كلوب، وأجابهم: "إن تحدثت ستشتعل النيران".

ماذا قال يورجن كلوب عن مشادته مع محمد صلاح؟

وتحدث يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، عن مشادته مع صلاح أثناء مباراة وست هام.

وبسؤاله عما إذا كان سيفصح عن سبب المشادة، قال كلوب في تصريحات لقناة TNT عقب المباراة: “لا لن أتحدث، لقد تحدثنا عما حدث بغرفة خلع الملابس وبالنسبة لي الأمر انتهى”.