الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 2-5-2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 2-5-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 2-5-2024 والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي في دوري نايل، بالإضافة إلى مباراة تشيلسي ضد توتنهام في بطولة الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في دوري نايل "الدوري المصري" والقنوات الناقلة

- مباراة مودرن فيوتشر ضد طلائع الجيش: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports

- مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports

 

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

 - مباراة تشيلسي ضد توتنهام: في الساعة التاسعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports

 

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

- مباراة مارسيليا الفرنسي ضد أتالانتا الإيطالي: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة روما الإيطالي ضد باير ليفركوزن الألماني: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 1

• مواعيد مباريات اليوم في دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة

- مباراة أستون فيلا الإنجليزي ضد أولمبياكوس اليوناني: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة   beIN Sports HD 4

- مباراة فيورنتينا الإيطالي ضد كلوب بروج البلجيكي: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة   beIN Sports HD 5

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة

 - مباراة الحزم ضد الأخدود: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة  SSC HD

- مباراة الفتح ضد الرياض: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة  SSC HD

- مباراة الأهلي ضد ضمك: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة  SSC HD

• مواعيد مباريات اليوم في كأس العرش المغربي

- مباراة نهضة بركان ضد الجيش الملكي: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

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الزمالك يسعى لمواصلة انتصاراته على حساب البنك الأهلى.. اليوم

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دوري نايل.. طلائع الجيش يواجه مودرن فيوتشر في مباراة دخول المربع الذهبي

 

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الجونة في دوري نايل

يلتقي فريق الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، نظيره الجونة، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضمن منافسات بطولة دوري نايل.

 

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام البنك الأهلي في دوري نايل

يلتقي فريق الزمالك، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، نظيره البنك الأهلي، اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضمن منافسات بطولة دوري نايل.

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة دوري نايل الزمالك تشيلسى توتنهام الدورى الانجليزى الدوري الاوروبي دوري المؤتمر الأوروبي موعد مباراة الأهلى القادمة موعد مباراة الزمالك القادمة

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