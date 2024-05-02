الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تشيلسي يتفوق على توتنهام في تاريخ المواجهات قبل قمة الدوري الإنجليزي

تشيلسي وتوتنهام
تشيلسي وتوتنهام

تنطلق اليوم الخميس، القمة النارية بين ناديي تشيلسي وتوتنهام في ديربي الدوري الإنجليزي.

ويستضيف فريق تشيلسي نظيره توتنهام هوتسيبر، في "ديربي لندن" على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين المؤجلة من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة تشيلسي ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي، اليوم الخميس، في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

تاريخ مواجهات تشيلسي وتوتنهام

وبهذا الصدد، نستعرض لكم تاريخ مواجهات تشيلسي وتوتنهام قبل القمة المرتقبة في ديربي الدوري الإنجليزي، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم رقم 154 في تاريخ مواجهات تشيلسي وتوتنهام في جميع المسابقات.

- التقى الفريقان في 153 مباراة من قبل، حقق خلالهم تشيلسي الفوز في 72 مباراة، مقابل 45 انتصارًا لفريق توتنهام، بينما تعادلا في 36 مواجهة.

- وخلال هذه المواجهات، سجل لاعبو تشيلسي 258 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 212 هدفًا من لاعبي توتنهام.

- وعلى الصعيد المحلي، فقد تقابل الفريقان في 63 مباراة، حقق خلالهم تشيلسي الفوز في 34 مباراة، مقابل 8 انتصارات لفريق توتنهام، بينما تعادلا في 21 مواجهة.

- وخلال هذه المواجهات، سجل لاعبو تشيلسي 114 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 60 هدفًا من لاعبي توتنهام.

- وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين على ملعب "توتنهام هوتسبير"، قد انتهت بفوز تشيلسي بنتيجة 4-1.

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ترتيب تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق تشيلسي، بقيادة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، حاليًا في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة.

بينما يتواجد فريق توتنهام هوتسبير، بقيادة المدرب الأسترالي آنجي بوستيكوجلو، حاليًا في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة.

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