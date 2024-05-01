الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ليفاندوفسكي يتمسك ببرشلونة ويرفض عرضًا ضخمًا من الدوري السعودي

روبرت ليفاندوفسكي
روبرت ليفاندوفسكي

كشف النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة الإسباني، موقفه النهائي بشأن الانضمام إلى الدوري السعودي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت في وقت سابق، إلى احتمالية رحيل ليفاندوفسكي عن صفوف برشلونة، في ظل اهتمام العديد من الأندية السعودية بالحصول على خدماته في الصيف المقبل. لمطالعة التفاصيل من هنا.

ونجحت السعودية في حسم العديد من الصفقات القوية، في إطار خطتهم لحدوث طفرة قوية في المنافسات المحلية، والترويج بشكل أكبر للسياحة من خلال نجوم كرة القدم.

روبرت ليفاندوفسكي يرفض عرض سعودي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن روبرت ليفاندوفسكي رفض عرضًا باهظًا من قِبل أحد الأندية السعودية، دون الكشف عن اسمه.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن روبرت ليفاندوفسكي يشعر بالسعادة بتواجده في فريق برشلونة، ولا ينوي الرحيل في الصيف المقبل، حتى وإن لم يتوّج بأي لقب هذا الموسم.

وكان روبرت ليفاندوفسكي قد انضم إلى صفوف برشلونة في صيف 2022، قادمًا من بايرن ميونخ الألماني، مقابل 45 مليون يورو.

وشارك روبرت ليفاندوفسكي في 44 مباراة مع برشلونة في جميع المسابقات خلال الموسم الجاري، سجل خلالهم 23 هدفًا، وقدم 9 تمريرات حاسمة.

txt

خطة بروسيا دورتموند لإقصاء باريس سان جيرمان من دوري الأبطال

txt

رومانو: بايرن ميونخ يتوصل لاتفاق مع رانجنيك لخلافة توخيل

موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق برشلونة لواجهة نظيره جيرونا، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد جيرونا في الدوري الإسباني، يوم السبت المقبل، في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ويتواجد فريق برشلونة حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة، متفوقًا على جيرونا صاحب المركز الثالث بفارق نقطتين فقط، وخلف ريال مدريد المتصدر برصيد 84 نقطة.

ليفاندوفسكى روبرت ليفاندوفسكي برشلونة الدوري السعودي الدوري الاسباني

مواد متعلقة

ليالى الأبطال.. القيمة التسويقية لدورتموند وسان جيرمان قبل قمة التشامبيونزليج (إنفوجراف)

بايرن ميونخ يحسم مصير ألفونسو ديفيز بعد اهتمام ريال مدريد

رومانو: بايرن ميونخ يتوصل لاتفاق مع رانجنيك لخلافة توخيل

برونو فيرنانديز يلمح بالرحيل عن مانشستر يونايتد بعد بطولة اليورو

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 1-5-2024 والقنوات الناقلة

خطة بروسيا دورتموند لإقصاء باريس سان جيرمان من دوري الأبطال

باريس سان جيرمان يتحدى دورتموند في قمة دوري أبطال أوروبا

عودة كورتوا وألابا إلى قائمة ريال مدريد أمام بايرن ميونخ بدوري الأبطال

الأكثر قراءة

عاجل.. طلب غريب من الأهلى للجبلاية بشأن لاعب بيراميدز

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

بالكرابيج والمطاوى.. بلطجية من نزلة السمان يقتحمون مدرسة فى الهرم.. القصة كاملة

سر الإصرار الأمريكى على وقف حرب غزة.. بايدن يُشرف على مفاوضات "الفرصة الأخيرة"

أنا مريم العذراء.. قصة مضيفة الطيران التى قتلت ابنتها بأوامر إلهية

"حرامي وفضحني".. القصة الكاملة لسيدة قتلت نجل شقيقتها في دار السلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فخ صاحبة المقامات!

عبدالرحمن باشا

إعادة الإعمار بعد حروب المنطقة.. لماذا يجب أن تكون مصر جاهزة؟

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الشاعر خالد منتصر.. ومُتعة القفز خلف خطوط الذاكرة

إبراهيم داود

تلاقى الأجناس الأدبية فى الأقصر

ماجد حبته

بايدن.. مكالمة وبيانان

محمد رفعت

بابوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

صور

رمضان هذا العام مختلف.. نتائج استطلاع رأى كلية الإعلام

سيوة.. زيارة خاصة إلى أرض المليون نخلة

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن مقتل جنديين بالخطأ فى غزة

أثناء لقائه الرئيس الإسرائيلى.. بلينكن يحث حماس على قبول مقترح هدنة غزة

في اليوم 208 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته على رفح المكتظة بـ1.5 مليون فلسطيني