ليفاندوفسكي يتمسك ببرشلونة ويرفض عرضًا ضخمًا من الدوري السعودي

كشف النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة الإسباني، موقفه النهائي بشأن الانضمام إلى الدوري السعودي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت في وقت سابق، إلى احتمالية رحيل ليفاندوفسكي عن صفوف برشلونة، في ظل اهتمام العديد من الأندية السعودية بالحصول على خدماته في الصيف المقبل. لمطالعة التفاصيل من هنا.

ونجحت السعودية في حسم العديد من الصفقات القوية، في إطار خطتهم لحدوث طفرة قوية في المنافسات المحلية، والترويج بشكل أكبر للسياحة من خلال نجوم كرة القدم.

روبرت ليفاندوفسكي يرفض عرض سعودي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن روبرت ليفاندوفسكي رفض عرضًا باهظًا من قِبل أحد الأندية السعودية، دون الكشف عن اسمه.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن روبرت ليفاندوفسكي يشعر بالسعادة بتواجده في فريق برشلونة، ولا ينوي الرحيل في الصيف المقبل، حتى وإن لم يتوّج بأي لقب هذا الموسم.

وكان روبرت ليفاندوفسكي قد انضم إلى صفوف برشلونة في صيف 2022، قادمًا من بايرن ميونخ الألماني، مقابل 45 مليون يورو.

وشارك روبرت ليفاندوفسكي في 44 مباراة مع برشلونة في جميع المسابقات خلال الموسم الجاري، سجل خلالهم 23 هدفًا، وقدم 9 تمريرات حاسمة.

موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق برشلونة لواجهة نظيره جيرونا، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد جيرونا في الدوري الإسباني، يوم السبت المقبل، في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ويتواجد فريق برشلونة حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة، متفوقًا على جيرونا صاحب المركز الثالث بفارق نقطتين فقط، وخلف ريال مدريد المتصدر برصيد 84 نقطة.