اليوم.. اتحاد الكرة يجرى قرعة دور الـ 32 لبطولة كأس مصر

يجري مسئولو اتحاد الكرة، اليوم الخميس قرعة دور الـ 32 لبطولة كأس مصر، بمشاركة الـ18 فريقا من الدوري الممتاز والـ 14 فريقا المتأهلين من الأدوار التمهيدية للبطولة.

وتتم عملية إجراء قرعة كأس مصر، اليوم، في تمام الساعة الثانية ظهرا بمقر اتحاد الكرة بحضور عامر حسين عضو الجبلاية والمشرف على لجنة المسابقات.

نظام قرعة دور الـ 32 لبطولة كأس مصر

ويتم اللجوء إلى نظام القرعة الموجهة من خلال تواجد الأهلي والزمالك في مسارين مختلفين في قرعة كأس مصر بحيث يتواجد الزمالك فى طريق، والأهلى فى طريق أخر من خلال تمييز الكرات الموضوع فى كل إناء، بحيث لا يلتقى الفريقين إلا فى النهائى.

كما تتضمن القرعة مواجهات بين الـ 14 ناديا المتأهلين لدور الـ 32 من دوري القسم الثاني مع 14 فريقا من الدوري الممتاز، بداية من المركز الأول وحتى 14 فى جدول الترتيب الموسم الماضى.

فيما تضم قرعة مكونة من 4 فرق من الدوري الممتاز لتحديد مواجهتين بالدور ذاته وهم الداخلية صاحب المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري المصري الموسم الماضي بالإضافة إلي الثلاثي الصاعد للدوري 2023-2024 وهم بلدية المحلة وزد والجونة.

الفرق المشاركة فى دور الـ 32 لبطولة كأس مصر

أندية الدورى الممتاز

الأهلى، الزمالك، بيراميدز، فيوتشر، المقاولون العرب، الاتحاد السكندرى، المصرى، سموحة، سيراميكا، فاركو، طلائع الجيش، الداخلية، انبى، البنك الأهلى، الإسماعيلى، زد، الجونة، بلدية المحلة

أندية القسم الثانى

جمهورية شبين، بتروجيت، بروكسي، أبوقير للأسمدة، لافيينا، مكادي، القناه، النجوم، بترول أسيوط، الترسانة، بورفؤاد، النصر، الألومنيوم، الواسطي

ومن المقرر أن يتم تحديد مواعيد اقامة دور الـ 32 من مسابقة كأس مصر، على هامش اجراء القرعة التى تجرى اليوم فى مقر اتحاد الكرة