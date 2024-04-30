الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

لافيينا: اتحاد الكرة ضحك علينا .. ولم نفقد الآمل في الصعود

لافيينا
لافيينا

أكد وائل حبيب مدير الكرة بنادي لافيينا، أن بطولة دوري المحترفين ليست من ضمن قائمة اهتمامات وأولويات مسئولى الجبلاية برئاسة جمال علام، وظهر ذلك مؤخرا من عمر البطولة، سواء على مستوى التحكيم أو التنظيم.

مسئولو الجبلاية لبسونا في دوري المحترفين 

وقال حبيب خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي:" اتحاد الكرة ضحك علينا قبل الموسم ما يبدأ".

وأضاف:" للأسف لبسنا كلنا في دوري المحترفين، قالولنا في رعاة ومشوفناش أي حاجة لحد دلوقتي، اتحاد الكرة شعر متأخر أن هناك بطولة يتم تنظيمها حاليا اسمها دوري المحترفين".

وواصل حبيب:" مسئولو الجبلاية، قروره مؤخرا تعين حكام مميزين لإدارة المباريات، كان آخرها أمس محمود البنا، ومن قبله محمد معروف نثق في التحكيم المصري".

وأردف:" لا بد أن نشعر باهتمام حقيقي من قبل مسئولوه الجبلاية بمسابقة دوري المحترفين".

وعن فرص صعود لافيينا لعالم الأضواء والشهرة، أوضح حبيب:" لم نفقد الآمل سنقاتل حتى أخر دقيقة، على الرغم من هزيمة الفريق أمس أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف".

وأشار مدير الكرة بالافيينا إلى أن الطريق مازالا مفتوحا نحو خطف بطاقة العبور الثالثة للتواجد بين الكبار الموسم المقبل.

وزاد:" فريق لافيينا تم تكوينه منذ ما يقرب من 4 مواسم فقط، وليس امتدادًا لفريق الأسيوطي كما يروج البعض، نادي بيراميدز هو الامتداد الحقيقي لنادي الأسيوطي وليس لافيينا".

واستطرد:" تجربة لافيينا فريدة من نوعها، خاصة وأن قائمة الفريق تضم عددًا كبيرا من اللاعبين الصغار والمغمورين، الموسم المنصرم فرطنا في الصعود، بسبب نقطة واحدة فقط".

واختتم قائلا:" نأمل في عدم تكرار ذلك مجددا الموسم الجاري، وسنحاول بكل ما أوتينا من قوة خلال المباريات المقبلة، حجز مقعدا في الدوري الممتاز".

وائل حبيب لافيينا دوري المحترفين اتحاد الكرة الجبلاية

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