الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الحرس يتعادل مع لافيينا ووادي دجلة يفرّط في فوز ثمين على القناة

مباراة وادي دجلة
مباراة وادي دجلة والقناة

أهدر وادي دجلة فرصة ذهبية للانفراد بالمركز الثاني في مجموعة الصعود  بمسابقة دوري المحترفين بعد تعادله مع القناة بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت باستاد السلام في الأسبوع السابع وأدارها الحكم جلال أحمد ليرتفع رصيد وادي دجلة إلى 45 نقطة متساويا مع لافيينا وحرس الحدود ويرتفع رصيد القناة إلى 32 نقطة ..انتهى الشوط الأول بتقدم وادي دجلة بهدف سجله علي حسين من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع وتعادل القناة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني .

حرس الحدود يتعادل مع لافيينا 

وفي الإسكندرية تعادل حرس الحدود مع لافيينا بدون أهداف في المباراة التي أدارها الحكم الدولي محمد معروف ليرتفع رصيد كل من حرس الحدود ووادي دجلة إلى 45 نقطة.

وفاز طنطا على السكة الحديد بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بملعب السكة الحديد وأدارها الحكم هيثم عثمان ليرتفع رصيد طنطا إلى 39 نقطة ويتوقف رصيد السكة الحديد عند 38 نقطة ويبتعد عن المنافسة على الصعود للدور ي الممتاز ..جاء هدف المباراة الوحيد في الشوط الأول وسجله محمد السيد.

بروكسي يكرم بتروجت بعد الصعود

وفي البحيرة تعادل بروكسي مع بتروجت بهدف لكل منهما في المباراة التي أدارها الحكم عبد الرحم صالح.

جاء الهدفان في الشوط الأول وتقدم إسماعيل بامبا لبتروجت وتعادل شيزار لبروكسي وقبل بداية المباراة قام محمد حامد المدير الفني لبروكسي بتقديم درع خاص وباقة من الزهور للسيد عيد المدير الفني لبتروجت وقام لاعبو بروكسي بتنظيم ممر شرفي للجهاز الفني ولاعبي بتروجت بمناسبة صعود الفريق البترولي للدوري الممتاز .

بطولة دوري المحترفين وادي دجلة القناة حرس الحدود لافيينا

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