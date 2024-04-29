الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

دورى المحترفين.. غزل المحلة يواجه لافيينا لإحياء آمال الصعود للممتاز

غزل المحلة تعادل
غزل المحلة تعادل في مباراته الأخيرة مع راية

يستضيف غزل المحلة فريق لافيينا، ويحل بروكسي ضيفًا على فريق راية في الرابعة والنصف عصر اليوم في الأسبوع الثامن لـ مجموعة الصعود في دورى المحترفين.

مباراة مصيرية بين المحلة ولافيينا

مباراة غزل المحلة الثاني برصيد 46 نقطة بقيادة أحمد عيد عبدالملك، ولافيينا الثالث برصيد 45 نقطة بقيادة أحمد صلاح بملعب غزل المحلة هى أقوى مباريات الأسبوع الثامن، لأنها آخر المواجهات المباشرة بين الفرق المتنافسة على المركزين الثاني والثالث والفائز سينعش آماله بقوة في الصعود للدوري الممتاز، أما الخاسر فقد يفقد كل آماله في المنافسة خاصة إذا فاز وادي دجلة وحرس الحدود على بتروجت وطنطا.

وحقق غزل المحلة انتصارين فقط في المرحلة النهائية، وتعادل في آخر أربع مباريات مع السكة الحديد وبتروجت وحرس الحدود وراية، والتعادل لن يفيده اليوم، وفي المقابل إذا نجح في الفوز سيقترب بقوة من العودة للدوري الممتاز.

أحمد عيد عبدالملك المدير الفني لفريق غزل المحلة اختار 22 لاعبًا في قائمة المباراة وهم: (عمرو شعبان، ومحمود الحضري، وأحمد فوزي، وعمرو الجزار، وأحمد كاستيلو ومحمد مسعد وأحمد طارق وعبدالرحيم عموري وبسام وليد ويحيي زكريا ومحمد الكومي ومحمود عبدالعزيز ومحمد حجازي وخالد الأخميمي وأحمد مجدي وشيكو حارب وأحمد رفعت ريفو ومحمد جابر ورجب مارو وكريم أشرف وأحمد سالم وعبده يحيى).

في المقابل، حقق لافيينا ثلاثة انتصارات في المرحلة النهائية وتعادل ثلاث مرات وخسر مرة واحدة وتعادل في آخر مباراتين مع السكة الحديد وحرس الحدود، والتعادل لن يفيده في حالة فوز وادي دجلة أو حرس الحدود.

يدير المباراة الحكم الدولي محمود البنا، ويساعده أحمد توفيق طلب وأحمد صلاح ومعهم أحمد العباسي كحكم رابع.

مباراة تحصيل حاصل بين راية وبروكسي

وفي ملعب حرس الحدود بالإسكندرية، هناك مباراة هامشية بين راية التاسع برصيد 36 نقطة، بقيادة محمد حليم وبروكسي الثامن برصيد 36 نقطة، بقيادة محمد حامد، والفريقان فقدا الأمل تمامًا في المنافسة على الصعود للدوري الممتاز .

يدير المباراة أحمد حامد فهيم، ويساعده أحمد طارق منير وأحمد زغلول ومعهم محمد عبدالعليم كحكم رابع.

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