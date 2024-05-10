التعادل الإيجابي يسيطر على الشوط الأول بين مودرن فيوتشر والبنك الأهلي

انتهى الشوط الأول من مباراة مودرن فيوتشر والبنك الأهلي بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق في افتتاح مباريات الجولة 22 ببطولة الدوري.

تقدم كريم بامبو لصالح البنك الأهلي في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول قبل أن يتعادل جوزيف جوناثان نجويم لصالح مودرن فيوتشر في الدقيقة السابعة.

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أحداث الشوط الأول

البنك الأهلي استهل المباراة بقوة ونجح في التقدم بعد 3 دقائق بعدما أرسل محمد بسيوني تمريرة من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء قابلها كريم بامبو بتسديدة مباشرة مرت أقصى الزاوية اليسرى لداخل الشباك.

وتعادل مودرن فيوتشر سريعا بعدما أرسل أحمد عاطف تمريرة عرضية من داخل منطقة الجزاء جهة اليمني قابلها جوزيف نجويم بتسديدة مباشرةمن على القائم الثاني لتمر الكرة من بين قدمي الحارس حسن شاهين لداخل الشباك.

جوزيف نجويم أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار قابلها محمد فاروق براسية قوية مرت فوق العارضة لخارج الملعب.

الشوط الأول استمر سجال بين الفريقين وفرص ضائعة من كل جانب.

في الدقيقة 40، عاصم صلاح أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء وشتتها علي الفيل لخارج الملعب.

في الدقيقة 44 محمد فاروق توغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار ومرر الكرة أمام المرمى ثم تابعها غنام محمد بتسديدة مباشرة مرت فوق العارضة لخارج الملعب.

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة مودرن فيوتشر بدوري نايل



حراسة المرمى: حسن شاهين.



خط الدفاع: محمد بسيوني - أمير مدحت - سعيدو سيمبوري - أيمن أشرف.



خط الوسط: سيرجي أكا - أحمد النادري - عاصم صلاح.



خط الهجوم: أسامة فيصل - محمد هلال - كريم بامبو.

تشكيل مودرن فيوتشر لمواجهة البنك الأهلي بدوري نايل



وجاء التشكيل على النحو التالي:



حراسة المرمى: محمود حمدي.



خط الدفاع: محمود شعبان، محمود رزق، علي الفيل، جوناثان نجويم.



خط الوسط: غنام محمد، ايموراني حساني، عمرو السيسي، محمد فاروق، علي زعزع.



خط الهجوم: أحمد عاطف.



ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، أحمد كباكا، محمد صادق، محمد محمود، محمد ربيعة، ايبا، خالد رضا، علي ياسر، باسم علي.

