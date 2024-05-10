الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة مودرن فيوتشر بدوري نايل

البنك الأهلي
البنك الأهلي

أعلن طارق مصطفى، المدير الفني لنادي البنك الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة مودرن فيوتشر، بدوري نايل (نسخة 2023/2024).

موعد مباراة البنك الأهلي ومودرن فيوتشر بدوري نايل

يواجه البنك الأهلي نظيره مودرن فيوتشر، في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة مودرن فيوتشر بدوري نايل

حراسة المرمى: حسن شاهين.

خط الدفاع: محمد بسيوني - أمير مدحت - سعيدو سيمبوري - أيمن أشرف.

خط الوسط: سيرجي أكا - أحمد النادري - عاصم صلاح.

خط الهجوم: أسامة فيصل - محمد هلال - كريم بامبو.

القنوات الناقلة لمباراة مودرن فيوتشر والبنك الأهلي بدوري نايل

تنقل مباراة مودرن فيوتشر والبنك الأهلي، في الجولة الثانية والعشرين بمسابقة دوري نايل، المقرر انطلاقها السابعة مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، عبر أحدى قناة أون تايم سبورت 1.

طاقم تحكيم مباراة مودرن فيوتشر والبنك الأهلي بدوري نايل

يقود مباراة مودرن فيوتشر والبنك الأهلي، في الجولة الثانية والعشرين بمسابقة دوري نايل، طاقم تحكيمي بقيادة حكم الساحة صبحي العمراوي ويعاونه أحمد حسام طه حكم مساعد أول، ومحمود حسين حكم مساعد ثان، ومعهم أحمد حمدي حكما رابعا، وأحمد الغندور حكم فيديو ومحمود وفا مساعد حكم فيديو.

طاقم تحكيم مباراة مودرن فيوتشر والبنك الأهلي بدوري نايل

موقف البنك الأهلي بدوري نايل

يحتل فريق البنك الأهلي، المركز الخامس عشر بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 18 نقطة، بواقع خمسة انتصارات وثلاثة تعادلات و13 هزيمة.

مودرن فيوتشر يتفوق في الدور الأول

استطاع فريق مودرن فيوتشر التفوق على نظيره البنك الأهلي، في مواجهة الدور الأول بين الفريقين بهدفين مقابل هدف.

 وكان البنك الأهلي، تجرع مرارة الهزيمة الكبيرة أمام إنبي، في الجولة الماضية على ستاد القاهرة الدولي، بخماسية مقابل هدف، ليقرر على أثرها كريم حسن شحاته مدير الكرة بالبنك الأهلي، عدم الاستمرار في منصبه وتقديم استقاله.

البنك الأهلي دوري نايل مودرن فيوتشر مسابقة دوري نايل تشكيل البنك الأهلي

مواد متعلقة

إنبي يسحق البنك الأهلي بخماسية في الدوري

دورى نايل.. البنك الأهلى يواجه إنبى فى مباراة تضميد الجراح والعودة للانتصارات

مدرب البنك الأهلى: تعرضنا للظلم وضربة جزاء الزمالك مشكوك فى صحتها

الزمالك يسحب 3 نقاط من رصيد البنك الأهلى فى الدورى

الأكثر قراءة

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

وقفة فى ميدان الحصرى بالجيزة تضامنًا مع فلسطين (فيديو)

حماس: إنقاذ أحد المحتجزين من محاولة انتحار

مصر تهدد بإلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل

ثنائى الأهلى مهدد بالغياب أمام بلدية المحلة بسبب الترجى التونسى

كورنيش بحيرة قارون يتحول إلى ممشى سياحى.. عدسة “الدستور” ترصد التفاصيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

محاسن السنوسي

مهمة اتحاد القبائل العربية

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

صور

جنازة والدة الفنانة يسرا اللوزى

منتدى أوراق الثقافي: مستقبل الرواية العربية في "الدستور"

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

محطة تل أبيب

المزيد

دبابير غزة تثأر للمواطنين.. إصابة 11 جنديًا إسرائيليًا وأدرعى يكشف التفاصيل

وكالات الأمم المتحدة تجدد تحذيرها من أن المساعدات لغزة قد تتوقف خلال أيام

بسبب تهديده إسرائيل.. الحزب الجمهورى يصوغ "مواد عزل" ضد بايدن