أعلن طارق مصطفى، المدير الفني لنادي البنك الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة مودرن فيوتشر، بدوري نايل (نسخة 2023/2024).

موعد مباراة البنك الأهلي ومودرن فيوتشر بدوري نايل

يواجه البنك الأهلي نظيره مودرن فيوتشر، في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة مودرن فيوتشر بدوري نايل

حراسة المرمى: حسن شاهين.

خط الدفاع: محمد بسيوني - أمير مدحت - سعيدو سيمبوري - أيمن أشرف.

خط الوسط: سيرجي أكا - أحمد النادري - عاصم صلاح.

خط الهجوم: أسامة فيصل - محمد هلال - كريم بامبو.

القنوات الناقلة لمباراة مودرن فيوتشر والبنك الأهلي بدوري نايل

تنقل مباراة مودرن فيوتشر والبنك الأهلي، في الجولة الثانية والعشرين بمسابقة دوري نايل، المقرر انطلاقها السابعة مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، عبر أحدى قناة أون تايم سبورت 1.

طاقم تحكيم مباراة مودرن فيوتشر والبنك الأهلي بدوري نايل

يقود مباراة مودرن فيوتشر والبنك الأهلي، في الجولة الثانية والعشرين بمسابقة دوري نايل، طاقم تحكيمي بقيادة حكم الساحة صبحي العمراوي ويعاونه أحمد حسام طه حكم مساعد أول، ومحمود حسين حكم مساعد ثان، ومعهم أحمد حمدي حكما رابعا، وأحمد الغندور حكم فيديو ومحمود وفا مساعد حكم فيديو.

طاقم تحكيم مباراة مودرن فيوتشر والبنك الأهلي بدوري نايل

موقف البنك الأهلي بدوري نايل

يحتل فريق البنك الأهلي، المركز الخامس عشر بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 18 نقطة، بواقع خمسة انتصارات وثلاثة تعادلات و13 هزيمة.

مودرن فيوتشر يتفوق في الدور الأول

استطاع فريق مودرن فيوتشر التفوق على نظيره البنك الأهلي، في مواجهة الدور الأول بين الفريقين بهدفين مقابل هدف.

وكان البنك الأهلي، تجرع مرارة الهزيمة الكبيرة أمام إنبي، في الجولة الماضية على ستاد القاهرة الدولي، بخماسية مقابل هدف، ليقرر على أثرها كريم حسن شحاته مدير الكرة بالبنك الأهلي، عدم الاستمرار في منصبه وتقديم استقاله.