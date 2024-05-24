الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غرق في القليوبية وظهر بالدقهلية.. انتشال جثمان "غريق كفر شكر"

الشاب الغريق فى مياه
الشاب الغريق فى مياه نهر النيل بكفر شكر

 تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن القليوبية العثور على جثمان شاب لقي مصرعه غرقا منذ أول أمس الأربعاء داخل مياه نهر النيل أمام محطة مياه المنشأة الكبرى بكفر شكر، في أثناء الاستحمام هربا من حرار الجو وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغا من الأهالى يفيد غرق شاب يدعى "أحمد. أ.  ف 25 سنة" مقيم بالمنشأة الصغرى بكفر شكر، في أثناء الاستحمام فى مياه نهر النيل.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بقيادة المقدم محمد عماد، رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، إلى مكان الواقعة، وتم استدعاء قوات الإنقاذ النهرى بإدارة الحماية المدنية بالقليوبية للبحث عن الجثمان وسرعة انتشاله من مياه نهر النيل، وبدأ البحث عن الجثمان فى صباح اليوم التالى على مدار يومين حتى العثور عليه في بنطاق مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، ونقله إلى مستشفى كفر شكر التخصصى لاتخاذ اللازم. 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كان أصيب 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ملاكى وميكروباص بالطريق الحر شبرا-بنها أمام نزلة منيا القمح الزقازيق، ونقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعى لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي وسيارة ميكروباص أمام نزلة منيا القمح-الزقازيق بالطريق الحر شبرا-بنها بمحافظة القليوبية، ووقوع عدد من المصابين.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من المعاينة الأولية وقوع حادث التصادم بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة وإصابة 5 أشخاص.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مياه نهر النيل كفر شكر امن القليوبية شاب غريق الإنقاذ النهري

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