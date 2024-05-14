طلائع الجيش يستضيف الإسماعيلى فى مباراة العودة للانتصارات بـ"دورى نايل"

يحل الإسماعيلى ضيفا على فريق طلائع الجيش في السابعة مساء اليوم بملعب جهاز الرياضة العسكري في الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة دورى نايل.

المباراة تأتي في ظروف متناقضة للفريقين بعدما حقق الإسماعيلى الفوز في أخر مباراتين بينما تعرض طلائع الجيش للهزيمة في آخر جولتين من دوري نايل.

طلائع الجيش والعودة للانتصارات

ويحتل طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني المركز النتاسع برصيد 28 نقطة وله مباراتين مؤجلتين مع الأهلي والزمالك من الأسبوعين الرابع عشر والسادس عشر وحقق طلائع الجيش سبعة انتصارات وتعادل سبع مرات وخسر ست مباريات وسجل 17 هدفا ودخل مرماه 16 هدفا .

وجمع طلائع الجيش أربع نقاط من آخر أربع مباريات بالفوز على إنبي والتعادل مع مودرن فيوتشر ثم الهزيمة أمام المصري وسيراميكا كليوباترا ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 31 .

الإسماعيلي يسعى للفوز الثالث على التوالي

على الجانب الأخر يحتل الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال المركزالثاني عشر برصيد 25 نقطة من ستة انتصارات وسبعة تعادلات وتسع هزائم وسجل 22 هفا واهتزت شباكه 24 مرة .

وجمع الإسماعيلى سبع نقاط من أخر أربع مباريات بالتعادل مع الاتحاد السكندري والهزيمة أمام الأهلي ثم الفوز على فاركو والداخلية ويسعى لتحقيق الفوز الثالث على التوالي والوصول للنقطة 28 .

إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الإسماعيلى اختار19 لاعبا في قائمة المباراة وهم : أحمد عادل عبد المنعم ومحمد فوزي ومحمد عمار وحاتم سكر وحمدي النقاز وعبد الكريم مصطفى ومحمد دسوقي وعماد حمدي وهشام محمد وعمر الساعي و بشار أشرف ومحمد مخلوف ومحمد حسن ومحمد عبد السميع وعبد الرحمن مجدي ومروان حمدي ونادر فرج وباسم مرسي وإيريك تراوري.

وشهدت القائمة غياب محمد نصر بسبب الإيقاف وأحمد الشيخ للإصابة.

يدير المباراة محمد عادل ويساعده أحمد توفيق طلب وخالد حسام طه ومعهم مصطفى الشهدي حكما رابعا وعبدالعزيز السيد حكم فيديو وسامي هلهل مساعد حكم فيديو.