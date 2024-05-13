الإثنين 13 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

استمرار غياب مابولولو.. قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة سموحة بدوري نايل

مابولولو
مابولولو

أعلن طارق العشري، المدير الفني للاتحاد السكندري، قائمة زعيم الثغر لمواجهة سموحة، في ديربي الإسكندرية، ضمن منافسات مسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

موعد ديربي الإسكندرية بين الاتحاد وسموحة بدوري نايل

يواجه الاتحاد السكندري نظيره سموحة، في تمام الرابعة عصر غدا الثلاثاء، على ستاد الإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة سموحة بدوري نايل

شهدت قائمة زعيم الثغر لمواجهة الموج الأزرق، في ديربي الإسكندرية، غدا الثلاثاء، استمرار غياب هداف الفريق الأنجولي الدولي مابولولو، بسبب طرده خلال مباراته فريقه أمام الأهلي، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة بدوري نايل، والتي تجرع فيها الاتحاد مرارة الهزيمة برباعية مقابل هدف.

كما شهدت قائمة زعيم الثغر أيضا، غياب الثنائي أحمد عيد بسبب تراكم الإنذارات، وخالد الغندور بسبب الإصابة.

بينما عاد للقائمة النيجيري بنجامين بواتينج، مهاجم زعيم الثغر.

المهدي سليمان وعمر صلاح، وهشام صلاح وشريف رضا، ومحمود شبانة وسيف تقا، وإسلام أبو سليمة وكريم الديب، والحبيب حسن وعمرو صالح، وناصر ناصر، وهاني الطامي ومورو ساليفو، ورجب عمران ومحمود سطوحي، وعبدالغني محمد وعمر الوحش، وأحمد عادل ميسي وبنجامين بواتينج، وبيكالي أوبامي.

قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة سموحة بدوري نايل

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد السكندري وسموحة بدوري نايل 

ينقل ديربي الإسكندرية، بين الاتحاد وسموحة، في افتتاحية الجولة الثالثة والعشرين بمسابقة دوري نايل، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت.

ويسبق المباراة تقديم أستوديو تحليلي، سواء عبر أون تايم سبورت 1 أو 2، يضم كوكبة من نجوم الكرة السابقين والنقاد الرياضيين.

 

مابولولو يقود الاتحاد للتفوق 

وقاد الأنجولي مابولولو، زعيم الثغر للتفوق على الموج الأزرق، في مواجهة الدور الأول بين الفريقين، بهدف نظيف.

وكان الاتحاد السكندري، حقق فوزا هاما على حساب المقاولون العرب، في الجولة الماضية، بهدف نظيف.

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