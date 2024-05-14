فهيم عمر: "حكم مباراة ديروط طردنى للشهرة.. وربنا يهدى علاء إبراهيم"

كشف الحكم الدولي الأسبق ومدير الكرة الحالي بنادي الترسانة فهيم عمر، كواليس تعرضه للطرد خلال لقاء فريقه أمس أمام ديروط، في المباراة الفاصلة والمؤهلة للدورة الرباعية، المؤهلة للدوري الممتاز الموسم المقبل (2024/2025).

فهيم عمر: "مدرب ديروط اعتدى عليا"

وقال عمر خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "خلال الدقيقة 80 من عمر المباراة، حدث صدام بين لاعبي الترسانة ولاعب ديروط، وتدخل علاء إبراهيم مدرب ديروط على خط الأزمة، ووجه حديثه للاعبي الشواكيش واتهمهم بتعمد إيذاء وضرب لاعبي فريقه".

وأضاف: "طلبت من لاعبي الترسانة عدم الإنصات لحديث علاء إبراهيم والتركيز في الملعب، حتى لا تتفاقم الأزمة بينهم وبين مدرب ديروط".

وأضاف:" في ذلك التوقيت حضر علاء إبراهيم لدكة الشواكيش، وقام بدفعي للخلف والتعدي عليا، في ذلك التوقيت تدخل حكم اللقاء وقام بطردي".

وأشار مدير الكرة بنادي الترسانة إلى أنه لم يتلفظ أو يرد على علاء إبراهيم، والحكم لا يعلم ما حدث، ولكن حبا في الشهرة طرد فهيم عمر".

وزاد: "الحكم محمود بسيوني افتكر إنه لما يطرد فهيم عمر هو كده يبقى نجم، هناك حكام تطرد اللاعبين والمدربين بسبب الشهرة، وأنا فهيم عمر طول عمري محترم ومؤدب، وظُلمت بسبب الطرد الذي حصلت عليه".

وواصل الحكم الدولي الأسبق:" في الحقيقة ما حدث من علاء إبراهيم لا يمت للروح الرياضية بصلة، وللأسف مش عارف ده كان إزاي لاعب كرة".

وأختتم قائلا: "عيب إحنا مش صغيرين ولا أنا صغير والجميع يعرف ويعلم تاريخ فهيم عمر، عامة ربنا يهديه أنا عارف أن ما حدث قد يكون بسبب النتيجة والهزيمة التي تلقاها ديروط”.

وكان فريق الترسانة، نجح في خطف بطاقة العبور للدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز، عقب تخطي عقبة ديروط عن طريق ضربات الجزاء (4-3)، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1/1.