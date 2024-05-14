الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

فهيم عمر: "حكم مباراة ديروط طردنى للشهرة.. وربنا يهدى علاء إبراهيم"

فهيم عمر
فهيم عمر

كشف الحكم الدولي الأسبق ومدير الكرة الحالي بنادي الترسانة فهيم عمر، كواليس تعرضه للطرد خلال لقاء فريقه أمس أمام ديروط، في المباراة الفاصلة والمؤهلة للدورة الرباعية، المؤهلة للدوري الممتاز الموسم المقبل (2024/2025).

فهيم عمر: "مدرب ديروط اعتدى عليا"

وقال عمر خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "خلال الدقيقة 80 من عمر المباراة، حدث صدام بين لاعبي الترسانة ولاعب ديروط، وتدخل علاء إبراهيم مدرب ديروط على خط الأزمة، ووجه حديثه للاعبي الشواكيش واتهمهم بتعمد إيذاء وضرب لاعبي فريقه".

وأضاف: "طلبت من لاعبي الترسانة عدم الإنصات لحديث علاء إبراهيم والتركيز في الملعب، حتى لا تتفاقم الأزمة بينهم وبين مدرب ديروط".

وأضاف:" في ذلك التوقيت حضر علاء إبراهيم لدكة الشواكيش، وقام بدفعي للخلف والتعدي عليا، في ذلك التوقيت تدخل حكم اللقاء وقام بطردي".

وأشار مدير الكرة بنادي الترسانة إلى أنه لم يتلفظ أو يرد على علاء إبراهيم، والحكم لا يعلم ما حدث، ولكن حبا في الشهرة طرد فهيم عمر".

وزاد: "الحكم محمود بسيوني افتكر إنه لما يطرد فهيم عمر هو كده يبقى نجم، هناك حكام تطرد اللاعبين والمدربين بسبب الشهرة، وأنا فهيم عمر طول عمري محترم ومؤدب، وظُلمت بسبب الطرد الذي حصلت عليه".

وواصل الحكم الدولي الأسبق:" في الحقيقة ما حدث من علاء إبراهيم لا يمت للروح الرياضية بصلة، وللأسف مش عارف ده كان إزاي لاعب كرة".

وأختتم قائلا: "عيب إحنا مش صغيرين ولا أنا صغير والجميع يعرف ويعلم تاريخ فهيم عمر، عامة ربنا يهديه أنا عارف أن ما حدث قد يكون بسبب النتيجة والهزيمة التي تلقاها ديروط”.

وكان فريق الترسانة، نجح في خطف بطاقة العبور للدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز، عقب تخطي عقبة ديروط عن طريق ضربات الجزاء (4-3)، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1/1.

فهيم عمر الترسانة ديروط الدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز طرد فهيم عمر

مواد متعلقة

الترسانة يهزم ديروط بركلات الترجيح ويتأهل لدورة الترقي للدوري الممتاز

الشوط الأول.. ديروط يتقدم على الترسانة بهدف أحمد فاروق فى المباراة الفاصلة

الترسانة يواجه ديروط لتحديد الفريق الأخير الصاعد لدورة الترقى للدورى الممتاز

المنصورة يواصل الاستعداد لمواجهة سبورتنج.. وديروط يرفض مواجهة الترسانة خارج الصعيد

الأكثر قراءة

أسعار الذهب في مصر اليوم 14 مايو 2024.. بكام عيار 21؟

سيدة صدمها "لص الحوادث".. ابنتها ماتت في حادث الأوتوستراد وقال لها "انسي تليفونها"

يوسف زيدان يهدد بالانسحاب من "تكوين".. وهذه الأسباب

"تربية بني سويف" تُنظم المؤتمر السنوي الأول لقسم الصحة النفسية

تسبب باحتراق 4 سيارات.. التحقيق في حريق جراج محرم بك بالإسكندرية

لرفع كفائتهم خلال الصيف.. الانتهاء من تدريب منقدي شواطئ الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

ماجد حبته

زراعتنا.. غذاؤنا وغذاء العالم

د هند جاد

دكر وزدانى

إبراهيم عبدالفتاح

شباك قديم

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

صور

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يشن هجمات صاروخية على مناطق لحزب الله جنوب لبنان

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟

نتنياهو فى مراسم "يوم الذكرى": إما نحن أو هم والثمن باهظ للغاية