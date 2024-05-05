الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

المنصورة يواصل الاستعداد لمواجهة سبورتنج.. وديروط يرفض مواجهة الترسانة خارج الصعيد

فريق المنصورة
فريق المنصورة

تواصل أندية القسم الثاني "ب" المتأهلة لدوري المحترفين استعدادتها للمباريات المؤهلة لدورة الترقي للدوري الممتاز، حيث يلتقي المنصورة مع سبورتنج يوم السبت المقبل، ومنتخب السويس مع كهرباء الإسماعيلية يوم الأحد المقبل، وديروط مع الترسانة يوم الإثنين المقبل، وتتأهل الفرق الثلاثة الفائزة لدورة الترقي للدوري الممتاز مع الفريق الذي سيحتل المركز الثالث في دوري المحترفين.

في المنصورة يستأنف الفريق بقيادة عبد اللطيف الدوماني تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة فريق سبورتنج يوم السبت المقبل وذلك بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس وأول أمس عقب المباراة الودية التي خاضها الفريق أمام بورفؤاد يوم الخميس الماضي.

وأكد شريف أبو العزم مدير الكرة بالمنصورة أن الفريق سيدخل معسكرا مغلقا منتصف الأسبوع الجاري بالقاهرة يتخلله خوض مباراة ودي لتجهيز اللاعبين لمباراة سبورتنج.

على جانب آخر، أبلغ مسؤولو نادي ديروط اتحاد الكرة ولجنة مسابقات القسم الثاني برفضهم إقامة مباراة الفريق الفاصلة أمام الترسانة خارج الصعيد.

وأوضح مسؤولو ديروط أنه تم إبلاغهم بإقامة المباراة علي استاد خالد بشارة بالجونه وأنهم قاموا بترتيب أوضاعهم بناء علي ذلك وتم حجز فندق الإقامة للعب المباراة في الجونة.

علاء إبراهيم 

من جانبه أكد علاء إبراهيم المدير الفني لفريق ديروط أن مباراة الترسانه مهمة لكنها في النهاية مباراة كرة القدم لابد أن تنتهي بفوز فريق وخسارة أخر وأنه يتمني فوز ديروط وتأهله لدورة الترقي للدوري الممتاز.

وقال علاء إبراهيم أن فريق ديروط يتواجد دائما وسط الجماهير وهو ما منح اللاعبين والجهاز الفني دافعا قويا لتحقيق الفوز على الترسانة وأن اللاعبين تعاهدوا علي تقديم أداء قوي.

واختتم علاء إبراهيم حديثه مؤكدا أن استعدادات الفريق لمواجهة الترسانة عادية جدا ولاتختلف عن أى مباراة وأنه يقوم بتجهيز اللاعبين بدنيا وفنيا ونفسيا لعبورعقبة الترسانة والتأهل لدورة التقي للممتاز.

القسم الثاني ب المنصورة سبورتنج ديروط الترسانة

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