عضو بالكنيست: وزارة نتنياهو أسوأ حكومة فى تاريخ إسرائيل

قالت عضو الكنيست الإسرائيلي، ميراف بن آري، الثلاثاء، إن حكومة بنيامين نتنياهو أسوأ حكومة في تاريخ إسرائيل.

وتابعت بن آري: "حتى ولو وضعنا هذ الحرب جانبًا، في إسرائيل هناك 70% يريدون من نتنياهو أن يذهب".

وبن آري هي صاحبة التصريح الذى أثار استياء وغضب الكثيرين، عندما أعلنت في الأول من نوفمبر الماضي أن أطفال غزة هم المسئولون عن تعرضهم لإطلاق نار.

سحب إسرائيل قواتها من غزة استعدادًا لـ"حرب إقليمية أوسع"

وسبق، وكتبت مجلة "نيوزويك" الأمريكية أن نقل جيش الاحتلال الإسرائيلي قواته إلى خارج قطاع غزة، ربما يكون استعدادًا لـ"حرب إقليمية أوسع نطاقًا في الأسابيع والأشهر المقبلة".

واعتبرت المجلة الأمريكية، في تقرير لها بعنوان "ماذا يعني الانسحاب الإسرائيلي الجزئي لمستقبل حرب غزة؟، أن إعلان جيش الاحتلال، أمس الإثنين، أنه ستتم إعادة انتشار آلاف الجنود، وأن بعض جنود الاحتياط من لواءين على الأقل سيعودون إلى ديارهم وإلى عائلاتهم ووظائفهم في أقرب وقت هذا الأسبوع، بينما سيعود الجنود الذين ينتمون إلى ثلاثة ألوية أخرى إلى التدريب المقرر؛ يمثل "أكبر تراجع للقوات منذ تعرض إسرائيل للهجوم من قبل حماس قبل ما يقرب من ثلاثة أشهر".

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال: إنه من المتوقع أن تخفف هذه الخطوة بشكل كبير الأعباء الاقتصادية، وتمكنهم من تجميع القوة للأنشطة القادمة في العام المقبل، حيث سيستمر القتال، وستظل هناك حاجة إلى خدماتهم.

وأضاف: "تهدف هذه التعديلات إلى ضمان التخطيط والتحضير الفعالين لاستمرار العمليات في عام 2024. ويدرك الجيش الإسرائيلي الحاجة إلى التخطيط للمستقبل، وتوقع المهام الإضافية والحروب على مدار العام".

وذكرت المجلة أن سحب القوات الإسرائيلية قد يشير أيضًا إلى "مسار عسكري مختلف يتجاوز حماس وغزة"، مما قد يؤدي إلى تعزيز الحدود الشمالية لإسرائيل في حالة تصاعد الحرب لتشمل حزب الله.