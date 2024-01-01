خبير بالشئون الإسرائيلية: نتنياهو سعى العام الماضي لإحداث فوضى لإسقاط السلطة الفلسطينية

قال نظير مجلي، خبير بالشئون الإسرائيلية، إن كل التحذيرات التي وصلت لمكتب نتنياهو عن يوم 7 أكتوبر، كانت مسنودة بتقارير أمنية، مشيرًا إلى أن والمخابرات الإسرائيلية قدمت مذكرات مفصلة لـنتنياهو وعندما وجدوا أنه لا يتأثروا سربوا هذه المعلومات للشارع الإسرائيلي.

وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامي كمال ماضي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه في مطلع العام الماضي قام اليمين المتطرف، بوضع خطة الحسم عن طريق إحداث فوضى وإسقاط الحكومة الفلسطينية ومن ثم تهجير الفلسطينين من خلال الاقتحامات المتواصلة للأقصى والاعتداءات التي تتم.

وتابع، أنه كان هناك تحذيرات من هذه الخطوات وأنها من الممكن أن تفجر الأوضاع الأمنية ولكن نتنياهو استهتر بالتحذيرات، وقال إن تقوية حماس الآن وعدم الدخول في حرب معها يضعف السلطة الفلسطينية ويزيد الانقسام الفلسطيني ويمنع حل الدولتين.

وأكد إن إسرائيل اليوم وجدت نفسها أمام ضربة قوية هزت الكيان الإسرائيلي هزه كبيرة.