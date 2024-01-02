الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 6 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير مستندات

جريدة الدستور

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتي:-

 مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع الجمركية: ضبط (2) قضية.

مجال مكافحة جرائم تهريب المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط (3) قضايا.

 مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 2117 مخالفة مرورية متنوعة. 

 مجال الأمن العام: ضبط (21) قضية.

  مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (273) حكما قضائيا متنوع.

 مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط 6 قضايا.

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

أمن المنافذ وزارة الداخلية الأقراص الدوائية المخدرة الامن العام

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