الثلاثاء 02 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 5 بحوزتهم 10 قطع أعمدة إنارة في قنا

جريدة الدستور

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” بشأن تعليق مدعوم بصور تضمن قيام بعض الأشخاص بسرقة أعمدة الإنارة وقطع الكابلات الكهربائية بعدد من المناطق بمحافظة قنا.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى الواقعة 5 أشخاص لـ3 منهم معلومات جنائية، وبحوزتهم 10 قطع أعمدة إنارة- عمود إنارة كامل و2 كشاف إنارة ولفة أسلاك كهربائية وبندقية خرطوش وفرد محلى ومركبة تروسيكل والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة أعمدة الإنارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية فيس بوك سرقة أعمدة الإنارة محافظة قنا

مواد متعلقة

السماح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

الأمن يكشف ملابسات فيديو تضمن استغاثة بعض الفتيات بأحد أصحاب محال الأثاث

تحرير 178 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة

ضبط 8 قضايا مخدرات و6 أسلحة نارية خلال حملات أمنية بأسوان ودمياط

تحرير 62535 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

الأمن العام يضبط 161 قطعة سلاح نارى و325 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

النيابة العامة تتيح للمحامين الحصول على الأوراق الرسمية إلكترونيًا

ضبط 11 ألف قضية تسول بالمحافظات خلال شهر

الأكثر قراءة

عاجل.. الأهلى يقترب من إتمام صفقة المهاجم الفلسطينى وسام أبوعلى

عاجل.. "الأرصاد": 7 محافظات تتعرض لأمطار اليوم

علاقة حب مراهقين تنتهى بـ"حفلة اغتصاب" لقاصر فى الغربية.. ما القصة؟

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

رابط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024 لتعيين 30 ألف معلم

الجيش الإسرائيلى ينسحب من غزة.. ما القصة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

كتائب القسام تستهدف ميركافا إسرائيلية شرقى مخيم البريج وتقتل 15 من جنود الاحتلال

صدمة لنتنياهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلغى قانونًا يحد من إشرافها على الحكومة والوزراء

تايمز أوف إسرائيل: جيش الاحتلال الإسرائيلى يتمرد على نتنياهو ويطلب إنهاء حرب غزة