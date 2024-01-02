ضبط 5 بحوزتهم 10 قطع أعمدة إنارة في قنا

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” بشأن تعليق مدعوم بصور تضمن قيام بعض الأشخاص بسرقة أعمدة الإنارة وقطع الكابلات الكهربائية بعدد من المناطق بمحافظة قنا.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى الواقعة 5 أشخاص لـ3 منهم معلومات جنائية، وبحوزتهم 10 قطع أعمدة إنارة- عمود إنارة كامل و2 كشاف إنارة ولفة أسلاك كهربائية وبندقية خرطوش وفرد محلى ومركبة تروسيكل والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة أعمدة الإنارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.