الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مأمورية خاصة من قطاع الأحوال المدنية لاستخراج بطاقة لسيدة

بطاقة الرقم القومي
بطاقة الرقم القومي

رصد قطاع الأحوال المدنية التماس أحد المواطنين لاستخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة بوالدته والتي تعاني من مرض السمنة وإصابتها بكسور متفرقة في الجسم وعدم قدرتها على الحركة.

على الفور تم تجهيز مأمورية من قطاع الأحوال المدنية، وتم التواصل مع المواطن المذكور، والانتقال لمنزل والدته والانتهاء من إجراءات استخراج بطاقتها وتسليمها لها بمحل إقامتها بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور في الجيزة، الأمر الذي لاقى شكر وتقدير المواطن لسرعة تلبية وزارة الداخلية لالتماسه.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية خاصةً كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وضمن سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع كل البلاغات ذات الطابع الإنساني.

الاحوال المدنية بطاقة الرقم القومي مرض السمنة قسم شرطة بولاق الدكرور

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