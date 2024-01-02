الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط شخصين غافلا صديقهما وحولا أموالا من حسابه لصالحهما

جريدة الدستور

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة بتعرضه لواقعة تحويل مبلغ من حسابه الشخصي بأحد البنوك إلى محفظتين إلكترونيتين كاش دون علمه.

وبالفحص أمكن تحديد مرتكبي الواقعة وتبين أنهما صديقا المجني عليه، مقيمان بالقاهرة إذ استغل المذكورين صداقتهما بالمجني عليه وتمكن أحدهما من مغافلته والاستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة به وإجراء عدة عمليات تحويل من حسابه إلى محفظتين إلكترونيتين خاصتين بالمتهم الآخر.

وأوضحت التحريات الأولية أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما 2 هاتف محمول أحدهما المستخدم في ارتكاب الواقعة وبداخله إحدى الشريحتين الخاصتين بالمحفظتين الإلكترونيتين، بينما تخلص من الشريحة الخاصة بالمحفظة الإلكترونية الثانية فور علمه باكتشاف المجني عليه بالتحويلات التي تمت من حسابه وبفحص الهواتف المحمولة المضبوطة، تبين احتوائهما على دلائل تؤكد ارتكابهما للواقعة.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وقيامهما بإنفاق متحصلات جريمتهما على متطلباتهما الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية جرائم الأموال العامة محافظة القاهرة

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