الثلاثاء 02 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط شخصين بحوزتهما تمثال مزور بالمنيا للنصب على المواطنين

ضبط شخصين
ضبط شخصين

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة مركز شرطة ملوي حال استقلالهما سيارة ملاكي بدون تراخيص قيادة أحدهما، وبحوزتهما تمثال حجري يشتبه في أثريته.

وبمواجهتهما قررا بحيازتهما للتمثال بقصد النصب والاحتيال على المواطنين، وبعرض التمثال على الجهات المعنية أفادت بعدم أثريته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على متابعة الحالة الأمنية بكافة دوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

قطاع الأمن العام مديرية أمن المنيا مركز شرطة ملوى

مواد متعلقة

ضبط موظفين بتهمة الاستيلاء على 23 مليون جنيه من حسابات شركة

ضبط شخصين غافلا صديقهما وحولا أموالا من حسابه لصالحهما

مأمورية خاصة من قطاع الأحوال المدنية لاستخراج بطاقة لسيدة

تحرير 199 مخالفة للمحال غير الملتزمة بترشيد استهلاك الكهرباء

ضبط 3374 قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة

ضبط شخص بحوزته مليون و100 ألف صاروخ ألعاب نارية في الجمالية

ضبط 59763 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

القبض على 2 لإتجارهما في المخدرات ببورسعيد

الأكثر قراءة

عاجل.. الأهلى يقترب من إتمام صفقة المهاجم الفلسطينى وسام أبوعلى

عاجل.. "الأرصاد": 7 محافظات تتعرض لأمطار اليوم

علاقة حب مراهقين تنتهى بـ"حفلة اغتصاب" لقاصر فى الغربية.. ما القصة؟

ضبط موظفين بتهمة الاستيلاء على 23 مليون جنيه من حسابات شركة

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

رابط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024 لتعيين 30 ألف معلم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

كتائب القسام تستهدف ميركافا إسرائيلية شرقى مخيم البريج وتقتل 15 من جنود الاحتلال

صدمة لنتنياهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلغى قانونًا يحد من إشرافها على الحكومة والوزراء

تايمز أوف إسرائيل: جيش الاحتلال الإسرائيلى يتمرد على نتنياهو ويطلب إنهاء حرب غزة