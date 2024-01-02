ضبط شخصين بحوزتهما تمثال مزور بالمنيا للنصب على المواطنين

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة مركز شرطة ملوي حال استقلالهما سيارة ملاكي بدون تراخيص قيادة أحدهما، وبحوزتهما تمثال حجري يشتبه في أثريته.

وبمواجهتهما قررا بحيازتهما للتمثال بقصد النصب والاحتيال على المواطنين، وبعرض التمثال على الجهات المعنية أفادت بعدم أثريته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على متابعة الحالة الأمنية بكافة دوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.