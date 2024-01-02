ضبط موظفين بتهمة الاستيلاء على 23 مليون جنيه من حسابات شركة

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الاستيلاء على المال العام، حيث تم ضبط موظفين بإحدى الشركات بتهمة الاستيلاء على مبلغ 23،614 مليون جنيه، من حسابات الشركة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظفان بإحدى شركات الأسمنت، مقيمان بمحافظة القاهرة) باستغلال طبيعة عملهما واختصاصهما الوظيفي كون أحدهما المسئول عن إجراء تحويلات الشركة المالية وقام بتحويل مبلغ (23،614 مليون جنيه) من حسابات الشركة لحسابه البنكي الشخصي لسداد قيمة بعض القروض الخاصة به واختلاس باقي المبلغ لنفسه، وقيامه بإصدار شيك بنكي للمتهم الثاني بقيمة (300 ألف جنيه)، وقيام الأخير بسحب المبلغ وتسلميه للأول.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.