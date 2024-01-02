الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الأمن يكشف ملابسات إصابة مزارعين بطلقات نارية في أسيوط

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

تمكنت الأجهزة الامنية بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية من كشف ملابسات واقعة إصابة مزارعين بطلقات نارية بأسيوط وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط من إحدى المستشفيات بدائرة المركز باستقبالها (مزارع ونجله "مصابان بأعيرة نارية" مقيمان بدائرة المركز).

وبالفحص، وبسؤالهما اتهما (مزارعين آخرين، لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة المركز) بالتعدي عليهما بأسلحة نارية كانت بحوزتهما مما أدى لحدوث إصابتهما وعللا ذلك لحدوث مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة لخلافات على ملكية قطعة أرض زراعية كائنة بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما الأسلحة المستخدمة في ارتكاب الواقعة (بندقية آلية – طبنجة وعدد من الطلقات مختلفة العيار)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية قطاع الأمن العام محمود ابو عمرة طلقات نارية بأسيوط وزارة الداخلية مركز شرطة أبنوب

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