باحث فلسطيني: مساعٍ إسرائيلية للتوسع فى الاستيطان على حساب أهالى غزة

قال الدكتور رمزي عودة، مدير وحدة الأبحاث بمعهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، أن توني بلير نفي الإشاعة التي نشرتها القناة 12 العبرية، بأنه سيشكل لجنة لإعادة توطين الشعب الفلسطيني في الدول العربية.

وأشار مدير وحدة الأبحاث بمعهد فلسطين، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أنه رغم نفي توني بلير، إلا أن الكثير من الخطابات الغربية نوهت لهذه الفكرة منذ سنوات، من أجل فتح باب الهجرة بشكل طوعي وليس قسريا.

وأضاف عودة أن بنيامين نتنياهو أشار لهذه الأفكار، بالإضافة إلى عدد من قادة الحرب في الحكومة الإسرائيلية، مؤكدًا أن الدولة المصرية تعي ذلك ونفت بشكل قاطع فكرة التهجير للشعب الفلسطيني.

ونوه عودة إلى أن طرح مثل هذه الأفكار تهدف إلي إخلاء القطاع من سكانه، وذلك لحماية مستوطنات غلاف غزة، والتي يسعي نتنياهو من خلالها إلى استعادة ثقة الإسرائيليين.