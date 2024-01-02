الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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والد الشهيد محمد الدرة: مشهد ابنى يتكرر من جديد يوميًا فى غزة والضفة الغربية (فيديو)

والد الشهيد محمد
والد الشهيد محمد الدرة

قال جمال الدرة، والد الشهيد محمد الدرة، إن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الأطفال بشكل يومي قائلًا: "مشهد ابني يتكرر من جديد يوميًا في غزة والضفة".

وأضاف والد الشهيد محمد الدرة، خلال مداخلة لقناة "الغد الإخبارية"، أن مع كل قطرة دم لطفل يرى ابنه يستشهد من جديد، فالمجازر مستمرة والضحايا بالمئات يوميًا.

وأشار "الدرة"، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هى من تدير الحرب، مؤكدًا أن إسرائيل آلة في يد الإدارة الأمريكية، هي من تقتل وتقص وتمدهم بالأسلحة.

ونوه "الدرة"، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ الكثير من الاعتقالات في الضفة الغربية، مشيرًا أن قوات الاحتلال اعتقلت طفلة عمرها عام، من أجل إجبار أهلها بالنزوح وترك المنزل.

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