الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مياه الأمطار تغرق خيام النازحين فى رفح جنوب قطاع غزة (فيديو)

النازحين
النازحين

كشف مراسل قناة "الغد الإخبارية" عن المعاناة التي يعيشها النازحون في مدينة رفح الفلسطينية، لافتًا إلى أن الشتاء تسبب بشكل كبير في زيادة المأساة بشكل كبير.

وأشار مراسل قناة الغد إلى أن مياه الأمطار تسببت في غرق الكثير من خيام النازحين، الأمر الذي تسبب في إصابة الكثيرين بالأمراض التنفسية والصدرية، فضلًا عن الأمراض الجلدية.

ونوه إلى أن الطيران الإسرائيلي مستمر في التحليق على مدينة رفح الفلسطينية، الأمر الذي بث الرعب في نفوس الأطفال الصغار، خوفًا من قصف الخيام.

وأضاف مراسل الغد الإخبارية أن الكثير من النازحين، يتساءلون: ماذا سينتهي هذا الكابوس الذي راح ضحيته الكثير من الشهداء، وتدمير المنازل ونزوح أكثر من مليون ونصف من شمال القطاع إلى الجنوب.

وأكد أن الكثير من النازحين يلجأون لبيع المساعدات الغذائية الخاصة بهم، من أجل إيجاد الحليب للأطفال الصغار، مشيرًا إلى أن النازحين يعيشون حياة غير مستقرة بالمرة.

مياه الأمطار خيام النازحين رفح جنوب قطاع غزة قطاع غزة غزة الغد الأخبارية رفح الفلسطينية

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