الغائب الحاضر.. مصطفى درويش في "شماريخ" و"حرب نفسية"

يُشارك الفنان الراحل مصطفى درويش، في عالم السينما والدراما بعمليين، ليكون بهما الغائب الحاضر، على الرغم من رحيله إلا أنه سيتواجد فنيًا من خلال فيلم "شماريخ"، بطولة آسر ياسين وأمينة خليل، والمقرر عرضه في السينمات يوم 14 ديسمبر المقبل، وقد أعلن عن نية الشركة المنتجة لإهداء العمل لروح الراحل مصطفى درويش.

كما أنه من المقرر أن يظهر ضمن أحداث مسلسل "حرب نفسية" من خلال مشاركته فيه، وهو من بطولة آروى جودة، ويظهر من خلاله بشخصية ضابط، والعمل تدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي، ويشارك فيه أشرف زكي، جيهان خليل، مصطفى درويش، وعصام السقا، ومن تأليف أيمن الشايب، وإخراج أحمد شفيق، والعمل مكون من 15 حلقة.

ويسجل "شماريخ" الظهور الثانى للفنان الراحل مصطفى درويش بعد وفاته، وذلك بعدما ظهر في فيلم "خمس جولات" الذى عرض يوم 16 أغسطس الماضى حيث طرح الفيلم في دور العرض بعد 3 أشهر من وفاته، وأهدى صناعه الفيلم إلى روح الفنان الراحل والذى شكلت وفاته صدمة كبيرة للقائمون على الفيلم وكذلك الوسط الفني بشكل عام.

و"شماريخ" بطولة آسر ياسين أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وتدور أحداثه في إطار أكشن رومانسي تشويقي، ويجسد آسر ياسين خلاله دور رجل أعمال وصاحب مصنع بلالين، أما أمينة خليل فتجسد شخصية صاحبة مكتب محاماة.

فيلم خمس جولات بطولة آدم شرقاوي، نور النبوي، ماجد المصرى، عايدة الأيوبي، داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف، ويعد خمس جولات أول فيلم مصرى يناقش رياضة MMA، والراب، حيث تدور أحداث الفيلم حول رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة.