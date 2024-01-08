كيف تتجنب مخاطر النوم أمام التلفاز؟.. دراسة حديثة توضح

كشفت الدراسات أن مشاهدة التليفزيون أثناء النوم، يمكن أن تُصيب صاحب تلك العادة باضطرابات النوم وتزيد من فرص زيادة الوزن.

مخاطر النوم أمام التلفاز

وبالإشارة إلى دراسة أجراها باحثون في كلية الطب بجامعة نورث وسترن في شيكاغو عام 2022، طُلب من أكثر من 550 متطوعًا، تتراوح أعمارهم بين 63 و84 عامًا، ارتداء ساعات عند النوم حتى يتمكن الباحثون من مراقبة كمية الضوء المحيط بهم ومدى تأثير ذلك على صحتهم.

ووفقا للدراسة، كان هناك خطر أكبر للإصابة بمرض السكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم بين الأفراد الذين ينامون حتى مع مستوى صغير من الإضاءة المحيطة في الغرفة.

واكتشفوا أن أولئك الذين ناموا في إضاءة منخفضة – من التلفزيون أو حتى الهاتف الذكي – لديهم مقاومة أعلى للأنسولين في صباح اليوم التالي، مما أثر على قدرتهم على التحكم في مستويات السكر في الدم.

الإصابة بالسكري

إضافة إلى ذلك، يقلل الضوء ليلاً من مستويات الميلاتونين، والتي ترتبط بضعف النوم وزيادة خطر الإصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم. أعلم أن البعض منكم يفكر: "لماذا يعد ذلك سيئًا جدًا لصحتك؟" لأن عوامل الخطر الثلاثة الرئيسية لأمراض القلب هي ارتفاع ضغط الدم، والسكري، والسمنة.

يتم تثبيط الميلاتونين عند تعرضه للضوء الأزرق الاصطناعي، مثل الضوء الذي يأتي من جهاز التلفزيون أثناء إعادة مشاهدة حلقات الأصدقاء، مما قد يجعل من الصعب عليك النوم. ولهذا السبب، يُنصح أحيانًا الأشخاص الذين يعانون من الأرق بتقليل تعرضهم للضوء الساطع في محاولة لمساعدة أجسادهم على الاستعداد للنوم. أنماط النوم السيئة هي المسؤولة عن سوء تعافي الجسم وضعف الأداء البدني.

من ناحية أخرى، يمكن أن يعاني الشباب أيضًا من كوابيس حول ما كانوا يشاهدونه على شاشة التلفزيون قبل النوم. قد يؤدي هذا أيضًا إلى ضعف جودة النوم وقد يكون مسؤولاً عن سوء الحالة المزاجية والإرهاق في صباح اليوم التالي. في كثير من الأحيان عندما نغفو أثناء مشاهدة التلفزيون، لا نكون على علم بالوضعية التي ننام فيها. وقد يؤدي ذلك إلى مشاكل مثل الكتف المتجمد أو شد العضلات في الصباح.