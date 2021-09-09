«الزراعة» تكشف فوائد الحرنكش

كشف تقرير لوزارة الزراعة القيمة الغذائية للحرانكش، حيث يحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات، كما يحتوى على (كربوهيدرات- حمض الأسكوربيك والكاروتين - فيتامينات b المركبة - البروتين النباتي الصحي - فيتامين a وفيتامين b وفيتامين c - مضادات الأكسدة - الحديد والزنك والكالسيوم والفسفور).

وحول فوائد الحرانكش، قالت وزارة الزراعة إنه:

1. يساعد في نمو العظام وتقويتها، حيث يمد الجسم بالكالسيوم والفسفور في نفس الوقت.

2.يرفع من قوة الجهاز المناعي للحمام، وذلك يرجع إلى احتوائه على الفيتامينات مثل فيتامين c

3.يحسن من عمل الكبد ويحافظ عليه.

4.يساعد في نمو العضلات ونمو فراخ الحمام بشكل جيد،لأنه يمد جسم الحمام بالبروتين اللازم للنمو.

5.يعمل على تليين الأمعاء وتحسين الهضم بسبب احتوائه على الألياف كما أنه يطرد السموم من جسم الحمام.

6.يرفع من كفاءة الجهاز الهضمي على امتصاص العناصر الغذائية بشكل جيد.

7.يوازن أحماض المعدة عند الحمام.

8.يعالج الامراض التنفسية عند الحمام بل ويقي منها

9.يعمل على فتح شهية الحمام الذي لا يأكل جيدا.

10. يقضي على تسييف الحمام وضعف الحمام لما يحتويه من الحديد.

11. يساعد في إذابة التشحيم في جسم الحمام.

12.هو مضاد جيد للالتهابات والفيروسات بسبب احتوائه على مضادات الاكسدة.