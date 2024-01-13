أسباب قشرة الشعر خلال فصل الشتاء.. وكيفية التخلص منها

لا يعلم الكثير من الفتيات ما الأسباب وراء التعرض المستمر للإصابة بظهور القشرة في الشعر خلال فصل الشتاء، ونستعرض في السطور التالية التفاصيل الكاملة حول الأسباب وراء قشرة الشعر، إلى جانب ذلك كيفية علاج الأمر في المنزل.

فكما جاء في موقع "هيلث"، فهناك مجموعة من الأسباب وراء قشرة الشعر، والتى يتمثل أهمها في جفاف فروة الرأس، ففي كثير من الأحيان تتعرض الفتيات لجفاف فروة الرأس بسبب قلة السوائل فى الجسم، لذا يجب الحرص على عدم جفاف فروة الرأس، ومن ضمن الأسباب وراء قشرة الشعر خلال فصل الشتاء هو تغطية الرأس لفترات طويلة، إلى جانب ذلك عدم تناول الماء بكميات كثيرة، فشرب الماء يساعد فى عدم وجودها بصورة كبيرة.

ومن ضمن الأسباب وراء قشرة الشعر خلال فصل الشتاء التوتر والقلق، فيتسبب التوتر والقلق في التعرض للإصابة بقشرة الشعر خاصة خلال فصل الشتاء، إلى جانب ذلك استخدام السشوار بشكل أساسي يوميا لتجفيف الشعر، ما يتسبب في إصابة الشعر بالقشرة الشديدة.

وتوجد مجموعة من الطرق الطبيعية التى تساعد بشكل كبير في حل مشكلة قشرة الشعر، والتى يأتى على رأسها استخدام خل الفتاح، حيث يساعد فرك فروة الشعر بخل التفاح على التخلص من مشكلة قشرة الشعر، إلى جانب ذلك استخدام الماء الفاتر خلال وقت الاستحمام، وهو ما يساعد فى التخلص من مشكلة قشرة الشعر.

كما يجب الحرص على استخدام أنواع الشامبو المناسبة لفروة الرأس لأن روتين العناية بالشعر يؤثر بشكل أساسي على مشكلة القشرة في الشعر خلال فصل الشتاء، إلى جانب ذلك استخدام خليط عصير البصل مع ماء الجرجير، حيث يعتبر من أكثر الأشياء التى تساعد فى التخلص من مشكلة قشرة الشعر.