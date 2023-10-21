طرق علاج قشرة الشعر في 4 خطوات

تبحث الكثير من الفتيات عن طرق علاج قشرة الشعر في المنزل بسهولة وفي أسرع وقت، وتعتبر قشرة الشعر من ضمن الأمراض الجلدية التي يعاني منها الكثير وتستدعي الاهتمام للقضاء عليها.

ويمكن أن تسبب القشرة حكة في فروة الرأس، وتقشرًا، وجفافًا، وهي تجربة غير مريحة للغاية وغير سارة، ينتج ذلك تقريبًا من الإجهاد أو اتباع نظام غذائي غير صحي أو التلوث أو سوء نظافة فروة الرأس.

كيف تعالج قشرة الشعر بطريقة طبيعية ؟

نرصد لكم طرق علاج قشرة الشعر في المنزل بسهولة في السطور التالية، وذلك وفقًا لموقع "Verywell Health" حيث يبحث الكثير من الفتيات عن طرق لمعالجة قشرة الشعر طبيعيا بدون استخدام منتجات باهظة الثمن، ويمكنك استخدام بذور الحلبة في حل مشكلة قشرة الشعر، لأن الحلبة قد تساهم في تخفيف قشرة الرأس بشكل تدريجي حتى يتم علاجها بشكل نهائي.

ويمكن تجربتها عن طريق نقعها في الماء الدافئ قبل بيوم، وهرسها في اليوم التالي للحصول على عجينة ناعمة مع إضافة القليل من عصير الليمون، ثم توزع على فروة الرأس وتُترك 30 دقيقة.

في 4 خطوات.. طرق علاج قشرة الشعر في المنزل بسهولة

إزالة القشرة من الشعر نهائيًا

يمكنك إزالة القشرة من الشعر بشكل نهائي عن طريق وصفة طبيعية في المنزل، وتستطيع الفتيات إستخدام زيت جوز الهند كشكل سريع وفعال عن طريق توزيعه على فروة الرأس قبل الحمام ببضع ساعات مع إمكانية لف الرأس بمنشفة دافئة لتعزيز تغلغله في الأعماق.

ما هو أفضل علاج لقشرة الشعر؟

يمكنك الحصول على أفضل علاج للقضاء على قشرة الشعر وهو وضع خل التفاح النقي والمخفف على فروة الرأس للتخلص من قشرة الشعر الشديدة.

يتم استخدامها عن طريق خلط كميات متساوية منه مع الماء، وبعد شطف الشعر بالماء والشامبو يرش المزيج على الشعر مع التركيز على فروة الرأس ويُشطف بعد مرور 15 دقيقة.

التخلص من قشرة الشعر والحكة

يمكنك خلط زيت السمسم مع القليل من عصير الليمون ويتم غمس قطعة قطن صغيرة في المزيج، ثم تمرر قطعة القطن على الفروة، يترك الليمون وزيت السمسم على الفروة لنصف ساعة كاملة.

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