الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير الطيران المدنى: مطار العاصمة صالح لاستقبال جميع أنواع الطائرات

الفريق محمد عباس
الفريق محمد عباس حلمي

قال الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، إن موقع مطار العاصمة الدولي تم اختياره وفق رؤية التوسع العمراني شرقًا، موضحًا أنه تم افتتاح المطار في عام 2018 ويعتبر مطارًا دوليًا صالحًا لاستقبال جميع الطائرات الصغيرة والكبيرة، بالإضافة إلى استقبال الطائرات الخاصة.

وأضاف وزير الطيران المدني، خلال لقاء مع برنامج "من العاصمة" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "نتوقع زيادة الأعداد السكانية في منطقة القاهرة الجديدة والشروق والحركة ستزيد على المطار".

وزير الطيران المدني: لدينا 23 مطارًا بخلاف مطار القاهرة

وتابع: "لدينا 23 مطارًا بخلاف مطار القاهرة أغلبها يعمل دوليًا ما عدا مطار الوادي الجديد الوحيد الداخلي لكن يمكن أن يستقبل خارجيًا في ظروف معينة، ولدينا أيضًا مطار العلمين يعمل دوليًا ويستقبل جميع أنواع الطائرات".

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