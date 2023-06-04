الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023 لجميع المحافظات لحاملي الشهادة الإعدادية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تنسيق الثانوية العامة 2023 لجميع المحافظات على مستوى الجمهورية من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل .

الدستور تستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر:

تنسيق الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات

 لم تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى آى معلومات عن تنسيق الثانوية العامة 2023 لأى محافظة ومن المنتظر أن يتم الإعلان خلال الأيام القليلة الماضية، حيث يكون لكل محافظة تنسيق خاص بها يعتمد على عدد الفصول المخصصة لتلاميذ الثانوية العامة ودرجات لانجاح بالشهادة الغعدادية ونسبة النجاح.

ومن المتوقع أن يكون التنسيق لهذا العام 2023 يقترب من تنسيق العام الماضى للقبولبمدارس الثانوية العامة باختلاف المحافظات .

وأعلنت نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بداية من الأسبوع الماضي ومازال مستمر الإعلان عنها حيث كانت محافظة الفيوم هى المحافظة الأخيرة التى تم الإعلان عن نتيجتها ليلة أمس ومازال تتوالى النتائج الخاصة بعدد من  المحافظات التى لم تعلن عن لانتيجة حتى اللحظة استكمالا لأعمال المراجعة والرصد .

تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2023 

يتوقع أن يكون  تنسيق الثانوية العامة 2023 القاهرة، يقترب من 235 درجة وهى درجة القبول العام الماضى بالثانوية العامة .

تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة الجيزة

تشير بعض التوقعات إلى أن تنسيق الثانوية العامة لهذه المحافظة 2023  يقترب من 218 درجة وهى درجات القبول بالثانوية العامة العام الماضى .

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تنسيق الثانوية العامة 2023 الإسكندرية

يتوقع أن يقترب من  225 درجة وهى نفس درجات القبول العام الماضى .

 

تنسيق الثانوية العامة 2023 بورسعيد

يتوقع أن يقترب من 230 في حي الجنوب والغرب، بينما 235 لباقي المدن وهى نفس نسب القبول بالثانوية العامة العام الماضى.

 

تنسيق الثانوية العامة 2023 الوادي الجديد

يتوقع أن يقترب من  234 درجة.

 

تنسيق الثانوية العامة محافظة الإسماعيلية 2023 

يتوقع أن يقترب تنسيق القبول بالثانوية العامة من  230 درجة.

 

تنسيق الثانوية العامة 2023  محافظة سوهاج

يتوقع أن يقترب من  258 درجة وهى درجة القبول بالثانوية العامة العام الماضى .

 

تنسيق الثانوية العامة محافظة دمياط 2023

المؤشرات تأتي في النسبة ما بين 235 إلى 240 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة الدقهلية

يتوقع أن تقترب من درجات القبول بالثانوية العامة العام الماضى وهى كانت  250 درجة

تنسيق الثانوية العامة محافظة البحيرة 2023

يتوقع أن يقترب من 235 درجة وهى درجات القبول بتنسيق العام الماضى .

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